Luxoft与LG电子将成立合资企业，以在汽车领域提供数字化消费级体验

LG电子和Luxoft在2020年1月7日举行的合资协议签署仪式，（左起）Heewon Choi（LG电子软件业务项目管理办公室副总裁），Jonggyu Kim（Zenith总裁兼LG电子高级副总裁），I.P. Park（LG电子首席技术官）（右起）Markus Kissendorfer（Luxoft汽车销售高级副总裁），Vildan Hasanbegovic（Luxoft汽车合作部总监），Mikhail Bykov（Luxoft汽车解决方案高级副总裁）（照片：美国商业资讯）

LG电子和Luxoft在2020年1月7日举行的合资协议签署仪式，（左起）Heewon Choi（LG电子软件业务项目管理办公室副总裁），Jonggyu Kim（Zenith总裁兼LG电子高级副总裁），I.P. Park（LG电子首席技术官）（右起）Markus Kissendorfer（Luxoft汽车销售高级副总裁），Vildan Hasanbegovic（Luxoft汽车合作部总监），Mikhail Bykov（Luxoft汽车解决方案高级副总裁）（照片：美国商业资讯）

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--DXC Technology (NYSE:DXC)旗下公司Luxoft和LG电子(LG)今天宣布，双方将组建一家汽车合资企业，以基于webOS Auto平台推进生产就绪的数字驾驶室、车载信息娱乐、后座娱乐系统(RSE)和叫车系统的部署。

该合资公司将是业界最具创新性的汽车软件工程提供商之一与技术和家庭娱乐领域的全球领先创新者的联合。

DXC Technology执行副总裁兼Luxoft总裁和首席执行官Dmitry Loschinin表示：“新成立的合资企业将增强Luxoft基于开放平台设计、开发和部署大规模数字驾驶室和互联出行解决方案的能力。LG和Luxoft的综合优势将带来巨大的协同效应，以促进汽车制造商及其主要合作伙伴部署数字化消费级体验平台webOS Auto。”

Luxoft将通过贡献其全球交付网络和工程规模交付组织来领导webOS Auto平台在汽车的生产就绪系统中的部署。

LG电子总裁兼首席技术官I.P. Park博士表示：“合资企业建立在两家公司之间长期成功合作的基础上，它将为下一代客户体验带来了巨大的协同效应。Luxoft的能力与其全球交付网络执行力的结合将加快webOS Auto在生产就绪系统中的部署。”

汽车制造商及其主要合作伙伴、车队运营商和共享出行服务提供商已经可以将webOS Auto部署到大规模的批量生产系统，包括：

数字驾驶室系统；

满足传统需求的后座娱乐系统(RSE)；

带有叫车模式的后座娱乐系统(RSE)；以及

用于叫车系统的车舱和中控台显示器。

预计合资公司将于2020年第一季度开始运营。该交易尚需获得监管部门的批准和满足其他惯例成交条件。

关于webOS Auto

webOS Auto是一个开放的协作平台，是实现共享和智能出行的理想平台。webOS Auto提供各种特性和功能，并整合了所有基本元素，例如多媒体处理、多显示器控制、连接性和安全性，可为乘客和驾驶员提供更好的舒适性和便利性。

2018年8月31日，Luxoft与LG宣布建立合作伙伴关系，以帮助创建下一代WebOS，这是将其能力和生态系统扩展到汽车、机器人和智能家居垂直市场的战略的一部分。两家公司在CES 2019上展示了自治和互联出行的前瞻性愿景，以创建用于共享和智能出行的开放平台webOS Auto，将webOS的能力和生态系统向汽车市场扩展。

Luxoft将参加CES®2020

欢迎在CES期间访问Luxoft，以亲身体验基于webOS Auto平台的Luxoft HALO，并体验共享和智能出行的未来；展位号：拉斯维加斯世贸会展中心Tech East馆北大厅6928号。

关于Luxoft

DXC Technology (NYSE: DXC)旗下公司Luxoft是一家数字策略和软件工程公司，致力于为全球客户提供推动业务变革的定制技术解决方案。Luxoft通过其战略、咨询和工程服务，运用技术实现业务转型、增强客户体验并提高运营效率。Luxoft融合了卓越的工程技术和深厚的行业知识，专长于汽车、金融服务、旅行和接待、医疗保健、生命科学、媒体和电信。欲了解更多信息，请访问www.luxoft.com。

关于DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC)帮助全球公司执行其关键任务系统和运营，同时实现IT现代化，优化数据架构，并确保跨公共、私有和混合云的安全性和可伸缩性。经过数十年的创新推动，DXC得到了全球最大公司的信任，他们通过部署我们的企业技术堆栈来实现更高水平的性能、竞争力和客户体验。如需更多地了解有关DXC故事以及我们对人员、客户和运营执行的关注，请访问www.dxc.technology。

关于前瞻性陈述的警戒性声明

本新闻稿中不与历史事实直接相关和完全相关的所有陈述均为“前瞻性陈述”。这些陈述代表了DXC的意图、计划、期望和信念，并受到风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出DXC的控制范围，因此不保证能够实现此类陈述中所述的结果。许多因素会造成实际结果与此类前瞻性陈述中有关上文所述的交易结果出现本质偏差，包括不可预见的负债、未来的资本支出、无法实现预期的协同效应、营收流失、延迟或业务中断。如要查看可能造成DXC实际业务成果与相关前瞻性陈述产生实质性偏差的风险因素的书面说明，请参考DXC截至2019年3月31日财务年度年报中Form 10-K的“风险因素”章节、DXC 2019年6月30日至2019年9月30日的Form 10-Q季报以及随后向SEC提交的任何更新信息。除非法律要求，否则DXC和Luxoft均无打算或义务出于后续活动或其他原因更新这些前瞻性陈述。

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