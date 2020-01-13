AURAK与卡罗来纳海岸大学签署合作协议

阿联酋哈伊马角--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--哈伊马角美洲大学(AURAK)和美国卡罗来纳海岸大学(Coastal Carolina University)就促进双方合作及加强研究、教学和外延活动签署一项协议，从而推动发展，拓宽国际经验，并促进学生和教职员工之间的跨文化知识与理解。

根据协议，相关活动可能包括持续一学期或一年的学生长期交流；学生和教职员工的海外短期学习计划；以及教师交流，以便积累和分享知识经验，促进研究，并加深大学间的合作。协议还涵盖学术和创意活动方面的合作，通过联合研究、工作坊、研讨会和大型会议、研究拨款以及以技术为媒介的合作讨论等计划，促进AURAK和卡罗来纳海岸大学的学术提升和学术声望。

AURAK校长Hassan Hamdan Al Alkim教授和卡罗来纳海岸大学校长David A. DeCenzo教授签署协议。双方之间的协议有效期为五年。

Hassan教授表示：“能够再签下一项协议，为我们的学生创造更多的机会，AURAK感到非常高兴，此次与卡罗来纳海岸大学的合作将为我们的学生和教师带来许多切实的利益。他们将进一步加强教学，与来自不同背景的人们生活学习，掌握许多将令他们未来受益的技能和知识。”

卡罗来纳海岸大学位于美国南卡罗来纳州康威，拥有超过1.06万学生和来自61个国家的国际生。大学通过84门主修课颁发学士学位，其研究生课程包括26项硕士学位。大学适合步行的校园占地251公顷（621英亩），由115幢主楼组成。

AURAK是一家非营利性的公立高等教育机构，为本土、地区和国际社区提供与阿拉伯习俗和传统相结合的北美式教育。AURAK得到阿联酋教育部的许可，自2018年12月起，便获得美国南部大专院校协会委员会(SACSCOC)认证。AURAK共提供22个经认可的本科和研究生课程，涵盖各个学科。

*来源：AETOSWire

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