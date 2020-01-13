香港会计师公会与CIMA合作签订考卷豁免协议

香港--(BUSINESS WIRE)--香港会计师公会（HKICPA）与特许管理会计师公会（CIMA）订立新一份为期五年的相互考卷豁免（MEPE）协议，互相豁免HKICPA专业资格课程（QP）与CIMA专业资格的部分考卷，推动会计专业发展。

根据协议，HKICPA会员可通过安排更快获取CIMA专业资格及全球特许管理会计师（CGMA®）称衔。

HKICPA会员可获豁免 CIMA 专业资格考试16份考卷中的14份，只须通过（P3 —风险管理）考试及CIMA的期终试（策略案例），便可成为 CIMA 会员并获取 CGMA 称衔。HKICPA会员如成功修毕HKICPA举办的（财务总管课程），更可豁免（P3 ）考卷。

另一方面，CIMA会员于二零二零年六月考期或之前，可获豁免HKICPA的QP单元 A（财务汇报）和单元 B（企业财务）考试；新QP实行后，由二零二零年十二月考期起，则可获豁免单元11（财务汇报）及单元12（商业财务）。

香港会计师公会行政总裁兼注册主任陈咏新女士表示：“ 协议不仅标志着双方加强合作联系，亦反映HKICPA致力推动本港会计专业的发展。”

在「Accounting Plus」时代，会计师要装备多元技能，应对不断演变的商业环境。这份协议为HKICPA会员开拓机会成为CIMA及国际注册专业会计师公会的会员，更直接获取另一项世界前列的资历，进一步加强竞争力。

国际注册专业会计师公会管理会计事业部首席执行官夏鼎先生表示：“ 协议有助增加香港管理会计师人员的数目，同时亦凝聚学员、学术界、会计专业及商业人才共同促进推广会计专业。这亦凸显了我们在全球建立强大会计专业的愿景持续承诺。”

通过这份协议，财务专业人员可获取两个专业头衔，获取相应的技能助他们在这个科技主导的环球商业社会取得成功。结合管理会计及财务会计的知识，财务专业人员可以协助企业提高绩效及把握更多新机遇。

MEPE协议订明HKICPA与CIMA的会员报考双方的专业考试可获豁免的考卷，HKICPA与CIMA的会员仍须符合对方组织的入会条件。

为协助会员准备CIMA的入会考试，HKICPA近年与CIMA合办关于风险管理及策略案例的试前工作坊，深受会员欢迎。此外，HKICPA亦与国际注册专业会计师公会签订持续进修课程（CPD）协议，让HKICPA会员于二零一九年八月一日起至二零二二年十二月三十一日报修42项CPD。

这次合作亦足证HKICPA及QP课程广受认同，能让会员获全球超过十个顶尖会计资历的全面认可。HKICPA亦与世界主要金融市场的特许会计师组织签署相互认可协议，令QP成为国际认受性最高的专业资格之一，让会员享有无可比拟的就业流动性。

关于国际注册会计师公会

国际注册专业会计师公会 (The Association of International Certified Professional Accountants) 是全球最具影响力的专业会计师组织，由美国注册会计师协会（AICPA）和特许管理会计师公会（CIMA）联合共同创立，旨在普及注册专业会计师的公信力，促进其个人职业发展和职业成功，拓展企业商务机遇, 推动全球经济发展。

国际注册专业会计师公会代表全球公共会计和管理会计领域65.7万名会员和学员, 倡导和捍卫当下及未来的公共利益和商业可持续性。凭借广泛的影响力、严谨的作风、丰富的资源，国际注册专业会计师公会将在全球范围内推进注册会计师（CPA）、全球特许管理会计师（CGMA）及会计和财务专业人士的美誉度、职业胜任力和专业素质。

关于CIMA特许管理会计师公会

CIMA特许管理会计师公会成立于1919年，是全球最大的、领先的管理会计师专业组织，作为国际注册专业会计师公会的组成部分，在全球179个国家和地区拥有众多会员和学员，遍布于各大工商企业、公共部门和非营利机构。

CIMA 与雇主们紧密合作，致力于前沿研究，不断更新专业资质、提升职业经验要求并持续推进职业发展，确保在招聘受过财务培训的商界领袖时成为雇主首选。

关于香港会计师公会

香港会计师公会(HKICPA)于1973年根据《专业会计师条例》(香港法律第50章)成立， 是香港唯一法定专业会计师注册机构。公会会员超过 44,400 名, 注册学生人数逾 17,700名。公会处理会计师注册及颁发执业证书事宜，监管会员的专业操守及水平；制订专业操守指引、会计准则和审计准则；同时举办专业资格课程（简称QP）及相关课程以确保会计师的专业素质；为会员提供持续进修及其它服务；推动会计行业的发展，以巩固香港作为国际金融中心的领导地位。

香港会计师 (Hong Kong CPA)是一个获国际认可的顶尖专业资格。公会是全球会计联盟及国际会计师联合会的成员之一, 积极推动国际专业发展。

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