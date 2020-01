Luxoft et LG Electronics en joint-venture pour des expériences numériques grand public dans l'automobile

LG Electronics and Luxoft Joint Venture Agreement Signing Ceremony, January 7, 2020 (From left) Heewon Choi (VP, SW Business PMO, LG Electronics), Jonggyu Kim (President of Zenith and SVP of LG Electronics), I.P. Park (CTO of LG Electronics) (From right) Markus Kissendorfer (SVP, Automotive Sales, Luxoft), Vildan Hasanbegovic (Director, Automotive Partnerships, Luxoft), Mikhail Bykov (SVP, Automotive Solutions, Luxoft) (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Luxoft, une société de DXC Technology (NYSE:DXC), et LG Electronics (LG) ont annoncé aujourd'hui qu'ils formeront une coentreprise automobile pour faire progresser le déploiement de systèmes de tableaux de bord numériques prêts pour la production, d'infodivertissement embarqué, de divertissement aux places arrière (RSE) et de systèmes de chauffage au volant basés sur la plateforme webOS Auto.

La coentreprise réunira l'un des fournisseurs de génie logiciel automobile les plus novateurs de l'industrie et l'un des principaux pionniers mondiaux en matière de technologie et de divertissement à domicile.

" Cette nouvelle entreprise renforce les capacités de Luxoft dans la conception, le développement et le déploiement de solutions de tableau de bord numérique et de mobilité connectée à grande échelle basées sur des plateformes ouvertes, " a déclaré Dmitry Loschinin, vice-président exécutif de DXC Technology et président et PDG de Luxoft. " Les forces combinées de LG et de Luxoft créeront une synergie inestimable pour déployer webOS Auto, la plateforme d'expériences numériques grand public destinée aux constructeurs automobiles et à leurs principaux partenaires. "

Luxoft dirigera le déploiement de la plateforme webOS Auto dans les systèmes prêts à la production dans le secteur automobile, en apportant son réseau mondial ainsi que son organisation en ingénierie de livraison à grande échelle.

" La coentreprise s'appuie sur la relation fructueuse et établie de longue date entre les deux sociétés, créant un effet de synergie important dans les expériences client de la prochaine génération, " a déclaré le I.P. Park, président et directeur de la technologie chez LG Electronics. " Les capacités et l'exécution combinées de Luxoft avec son réseau de livraison mondial vont accélérer le déploiement de webOS Auto dans les systèmes prêts à la production. "

Les constructeurs automobiles et leurs partenaires clés, les opérateurs de flotte et les fournisseurs de services de mobilité partagés peuvent déjà déployer webOS Auto sur des systèmes de production en grande série, notamment :

Les systèmes de tableaux de bord numériques ;

Les systèmes de divertissement aux places arrière (RSE) pour les besoins traditionnels ;

Les systèmes de divertissement aux places arrière (RSE) avec mode VTC ; et

Un affichage de cabine et centrale pour les systèmes VTC.

Il est prévu que la coentreprise commence ses activités au cours du premier trimestre de 2020. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles.

À propos de webOS Auto

webOS Auto est une plateforme ouverte de collaboration et une plateforme idéale pour une mobilité partagée et intelligente. webOS Auto offre des caractéristiques et des fonctionnalités uniques, et intègre tous les composants essentiels - tels que le traitement multimédia, le contrôle multi-écrans, la connectivité et la sécurité - pour offrir un confort et une commodité accrus aux passagers et aux conducteurs.

Le 31 août 2018, Luxoft et LG ont annoncé un partenariat pour aider à créer la prochaine génération de webOS dans le cadre d'une stratégie visant à étendre ses capacités et son écosystème aux secteurs verticaux de l'automobile, de la robotique et de la maison intelligente. Les entreprises ont dévoilé une vision prospective de la Mobilité Autonome et Connectée au CES 2019 pour créer webOS Auto, une plateforme ouverte de mobilité partagée et intelligente, étendant les capacités et l'écosystème de webOS au marché automobile.

Rejoignez Luxoft au CES® 2020

Visitez Luxoft au CES pour une expérience personnelle et pratique de Luxoft HALO, une solution basée sur la plateforme webOS Auto, et pour découvrir le futur de la mobilité partagée et intelligente ; stand n°6928, North Hall, Tech East, Las Vegas Convention and World Trade Center.

À propos de Luxoft

Luxoft, une entreprise de DXC Technology (NYSE : DXC), est une société de stratégie numérique et d'ingénierie logicielle qui fournit des solutions technologiques sur mesure induisant des changements commerciaux pour des clients du monde entier. Luxoft utilise la technologie pour permettre la transformation de l'entreprise, améliorer l'expérience client et renforcer l'efficacité opérationnelle grâce à ses services de stratégie, de conseil et d'ingénierie. Luxoft combine un mélange unique d'excellence en ingénierie et une profonde expertise industrielle, spécialisée dans l'automobile, les services financiers, le voyage et l'hôtellerie, la santé, les sciences de la vie, les médias et les télécommunications. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.luxoft.com.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en assurant la sécurité et l'évolutivité sur les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde, qui sont à la pointe de l'innovation depuis des décennies, font confiance à DXC pour déployer notre pile technologique d'entreprise afin d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client. Pour en savoir plus sur l'histoire de DXC et sur l'importance que nous accordons aux personnes, aux clients et à l'exécution opérationnelle, rendez-vous sur www.dxc.technology.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des " énoncés prospectifs ". Ces déclarations représentent les intentions, plans, attentes et convictions de DXC et sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de DXC, et aucune garantie ne peut être donnée que les résultats décrits dans ces déclarations seront atteints. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives concernant la transaction annoncée ci-dessus, notamment les risques liés aux passifs imprévus, aux dépenses en immobilisations futures, à l'incapacité de réaliser les synergies prévues, à la perte de revenus, aux retards ou aux perturbations des activités. Pour une description écrite des facteurs de risque susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels des activités de DXC et les déclarations prospectives relatives à ces questions, veuillez vous reporter à la section intitulée " Facteurs de risque " du rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice financier clos le 31 mars 2019, aux rapports trimestriels de DXC sur le formulaire 10-Q pour les périodes trimestrielles clôturées au 30 juin 2019 et au 30 septembre 2019, et à toute information de mise à jour figurant dans les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC. DXC décline toute intention ou obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs à la suite d'événements ultérieurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

