小米和MPEG LA宣布小米簽署MPEG LA的HEVC授權合約

丹佛和北京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--世界智慧財產權授權領導者MPEG LA, LLC (MPEG LA)和智慧手機以及其他智慧產品的國際領導廠商小米今天宣布，小米已成為MPEG LA的HEVC專利組合授權（「HEVC授權」）的被授權人。

MPEG LA的HEVC授權在全球提供HEVC數位視訊編碼標準（也稱為H.265和MPEG-H Part 2）的基本專利權，該標準可提高消費類產品的視訊編碼和解碼的速度與效率，以用於網路、電視和行動傳輸、接收和使用。

MPEG LA總裁兼執行長Larry Horn表示：「小米與其他約350家被授權人都選擇了MPEG LA的HEVC專利組合授權，這進一步證明了該授權因為公平合理而被廣泛接受。本授權的專利費率容易負擔，其明確的非歧視性條款在全球所有市場中對使用HEVC技術的所有產品都是相同的。MPEG LA的目標是以相同的合理專利費率將盡可能多的HEVC基本專利納入該授權中。」

小米智慧財產權策略和全球業務發展副總裁Paul Lin表示：「像小米這樣的HEVC技術的重要使用者收到了加入多個HEVC專利池的提議。儘管小米認為專利池授權方法可能非常有效，但多個專利池卻給技術使用者造成了不利的權利金疊加問題。因此，小米強烈支持將其合併為一個專利池，為全部HEVC標準提供公平合理的權利金。」

MPEG LA, LLC

MPEG LA是全球領先的各種標準和其他技術平臺的一站式授權供應商。從1990年代開始，該公司便開創了現代專利池，幫助產生了消費電子歷史上最廣泛使用的標準，同時正積極擴大使用其他突破性技術的管道。MPEG LA營運著眾多技術的授權專案，包括91個國家的超過2.2萬項專利，涵蓋約250名專利持有人、6,000多名被授權人。透過協助用戶實現他們所選擇的技術，MPEG LA提供授權解決方案，讓被授權人取得基本的智慧財產權、操作的自由度，同時降低他們遭到訴訟的風險，獲得業務規劃流程的可預測性。更多資訊，請造訪：www.mpegla.com

小米

小米公司成立於2010年4月，2018年7月9日在香港聯合交易所主板上市(1810.HK)，是一家以IoT平臺連接的手機和智慧硬體為核心的網路公司。

小米以「和用戶交朋友，做用戶心中最酷的公司」為願景，致力於持續創新，不斷追求極致的產品和效率。公司始終堅持做「感動人心、價格厚道」的好產品，讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。

目前，小米是全球第四大智慧手機品牌，並建立了全球領先的消費物聯網平臺，連接著除智慧手機和筆記型電腦外的逾2.13億台智慧設備。目前，小米產品已遍布全球90多個國家和地區，並在許多地區處於領先地位。

在2019年7月，該公司首次進入《財星》雜誌全球500大榜單，在所有公司中排名第468位，在網路公司中排名第7位。小米是2019年《財星》雜誌全球500大名單中最年輕的公司。

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