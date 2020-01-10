小米和MPEG LA宣布小米签署MPEG LA的HEVC许可协议

丹佛和北京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--世界知识产权许可领导者MPEG LA, LLC (“MPEG LA”)和智能手机以及其他智能产品的国际领先供应商小米今天宣布，小米已成为MPEG LA的HEVC专利组合许可（“HEVC许可”）的被许可人。

MPEG LA的HEVC许可在全球范围提供HEVC数字视频编码标准（也称为H.265和MPEG-H Part 2）的基本专利权，该标准可提高消费类产品的视频编码和解码的速度与效率，以用于互联网、电视和移动传输、接收和使用。

MPEG LA总裁兼首席执行官Larry Horn表示：“小米与其他约350家被许可人都选择了MPEG LA的HEVC专利组合许可，这进一步证明了该许可因为公平合理而被广泛接受。本许可的专利权费率容易负担，其明确的非歧视性条款在全球所有市场中对使用HEVC技术的所有产品都是相同的。MPEG LA的目标是以相同的合理专利权费率将尽可能多的HEVC基本专利纳入该许可中。”

小米知识产权战略和全球业务发展副总裁Paul Lin表示：“像小米这样的HEVC技术的重要实施者收到了加入多个HEVC专利池的提议。尽管小米认为专利池许可方法可能非常有效，但多个专利池却给技术实施者造成了不利的专利使用费叠加问题。因此，小米强烈支持将其合并为一个专利池，为全部HEVC标准提供公平合理的专利使用费。”

MPEG LA, LLC

MPEG LA是全球领先的各种标准和其他技术平台的一站式许可证提供商。从20世纪90年代开始，该公司便开创了现代专利池，帮助产生了消费电子历史上最广泛使用的标准，同时正积极扩大使用其他突破性技术的渠道。MPEG LA运营着众多技术的许可项目，包括91个国家的超过2.2万项专利，涉及约250名专利持有人、6,000多名被许可人。通过协助用户实现他们所选择的技术，MPEG LA提供许可解决方案，让被许可方获取基本的知识产权、操作的自由度，同时降低他们遭到诉讼的风险，获取业务规划流程的可预测性。更多信息，请访问：www.mpegla.com

小米

小米公司成立于2010年4月，2018年7月9日在香港联合交易所主板上市(1810.HK)，是一家以IoT平台连接的手机和智能硬件为核心的互联网公司。

小米以“和用户交朋友，做用户心中最酷的公司”为愿景，致力于持续创新，不断追求极致的产品和效率。公司始终坚持做“感动人心、价格厚道”的好产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活。

目前，小米是全球第四大智能手机品牌，并建立了全球领先的消费物联网平台，连接着除智能手机和笔记本电脑外的逾2.13亿台智能设备。目前，小米产品已遍布全球90多个国家和地区，并在许多地区处于领先地位。

在2019年7月，该公司首次进入《财富》全球500强榜单，在所有公司中排名第468位，在互联网公司中排名第7位。小米是2019年《财富》全球500强名单中最年轻的公司。

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