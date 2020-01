Xiaomi et MPEG LA annoncent l’adoption par Xiaomi de la licence HEVC de MPEG LA

DENVER et PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--MPEG LA, LLC (« MPEG LA »), le leader mondial des licences de propriété intellectuelle, et Xiaomi, l’un des principaux fournisseurs internationaux de smartphones et autres produits intelligents, ont annoncé aujourd’hui que Xiaomi était devenue titulaire de la Licence de portefeuille de brevets HEVC (« Licence HEVC ») de MPEG LA.

La Licence HEVC de MPEG LA permet un accès mondial aux droits de brevet essentiels pour la norme de codage vidéo numérique HEVC (également connue sous les noms de H.265 et MPEG-H Partie 2), offrant une vitesse et une efficacité accrues dans les produits de consommation qui codent et décodent la vidéo pour Internet, la télévision, et la transmission, la réception et l’utilisation mobiles.

« Xiaomi rejoint quelque 350 titulaires de la Licence de portefeuille de brevets HEVC de MPEG LA, démontrant ainsi que la large acceptation de la licence est juste et raisonnable », a déclaré Larry Horn, président et chef de la direction de MPEG LA. « Le taux de redevance abordable de la licence et les conditions claires et non discriminatoires sont les mêmes sur tous les marchés du monde et pour tous les produits dans lesquels la technologie HEVC est incorporée, et l’objectif de MPEG LA est d’inclure autant de brevets HEVC essentiels que possible, pour le même taux de redevance raisonnable. »

« Les implémenteurs importants de la technologie HEVC comme Xiaomi reçoivent des offres pour rejoindre plusieurs pools de brevets HEVC. Pour Xiaomi, le regroupement d’un pool de brevets dans une même licence peut s’avérer très efficace, mais la présence de multiples pools de brevet se traduit par des problèmes de cumul de redevances qui sont préjudiciables aux développeurs de technologies. Par conséquent, Xiaomi encourage fortement la consolidation en un seul pool offrant une redevance juste et raisonnable pour l’ensemble de la norme HEVC », a indiqué pour sa part, Paul Lin, vice-président de la Stratégie IP et du Développement commercial mondial, chez Xiaomi.

MPEG LA, LLC

MPEG LA est le principal fournisseur mondial de licences centralisées pour les normes et autres plateformes technologiques. Dès les années 1990, la société a créé le pool de brevets moderne permettant de produire les normes les plus largement utilisées dans l’histoire de l’électronique grand public, et étendant l’accès à d’autres technologies révolutionnaires. MPEG LA gère des programmes d’octroi de licence pour diverses technologies couvrant plus de 22 000 brevets dans 91 pays, avec environ 250 détenteurs de brevets et plus de 6 000 titulaires de licences. En aidant les utilisateurs à mettre en œuvre leurs choix technologiques, MPEG LA offre des solutions d’octroi de licences qui permettent d’accéder à la propriété intellectuelle essentielle, et à la liberté d’action, réduisant le risque de litiges et améliorant la prévisibilité lors de la planification des activités. Pour de plus amples informations, consultez www.mpegla.com.

Xiaomi

Xiaomi Corporation a été fondée en avril 2010 et est cotée au tableau principal de la Bourse de Hong Kong depuis le 9 juillet 2018 (sous le sigle 1810.HK). Xiaomi est une société Internet, dont les smartphones et le matériel intelligent sont connectés au moyen d’une plateforme IdO en son cœur.

Avec la vision d’être amie avec ses utilisateurs et de représenter la « société la plus cool » dans leur cœur, Xiaomi s’est engagée envers l’innovation continue, avec une priorité résolument axée sur la qualité et l’efficacité. L’entreprise s’efforce de construire sans relâche des produits époustouflants à des prix honnêtes pour permettre à tout un chacun, à travers le monde, de vivre une vie meilleure grâce à une technologie innovante.

Xiaomi est actuellement la quatrième marque de smartphones à l’échelle internationale, et a créé la plus grande plateforme IdO grand public au monde, avec plus de 213 millions d’appareils intelligents connectés à sa plateforme, sans compter les smartphones et ordinateurs portables. À l’heure actuelle, les produits de Xiaomi sont présents dans plus de 90 pays et régions du monde et ont une position de leader dans bon nombre d’entre eux.

En juillet 2019, la société s’est retrouvée pour la première fois dans le classement Fortune Global 500, se classant au 468e rang parmi toutes les sociétés et au 7e rang parmi les sociétés Internet. Xiaomi est la plus jeune entreprise du classement Fortune Global 500, de l’année 2019.

