Serum研究所宣佈與Aragen Bioscience合作開發疫苗

印度海德拉巴和加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Aragen Bioscience, Inc是GVK BIO的子公司，也是專攻單株抗體和其他大分子產品開發的一流臨床前CRO之一，該公司與全世界最大的疫苗製造商Serum Institute of India Pvt. Ltd. (Serum)欣然宣佈，雙方將合作開發多種穩定細胞株以支援Serum的HIV計畫。Serum與Aragen之間的這項合作結合了兩家致力於「促進生命科學研發」的組織，並以開發改善人類生活的平價單株抗體為目標。

Aragen將利用其RapTr™平臺專長的優勢，該平臺採用專利載體和CHO DG44宿主細胞來開發細胞株。結合該分析平臺，Aragen準備為Serum提供高表現細胞株，使Serum能快速推動其計畫進入製造。Serum擁有50多年開發平價藥品的優異記錄，將專注於在世界各地推動上述新型分子成為可治療和預防疾病的有效疫苗或療法。

Aragen董事長、GVK BIO執行長Manni Kantipudi表示：「我們很高興與全球疫苗翹楚合作。Aragen複製和表現挑戰性蛋白質的能力受到全球肯定。透過與Serum的此次合作，我們希望立足於該專長，來開發和提供平價生物製劑。」

SIIPL執行長Adar Poonawalla先生表示：「SIIPL很高興能與Aragen攜手合作。SIIPL已經與IAVI和Scripps Research合作發現新型抗HIV單株抗體。憑藉我們的製造能力和此次與Aragen合作開發穩定細胞株，SIIPL將能夠為開發中國家和已開發國家提供具有成本效益的抗HIV單株抗體。」

關於GVK BIO

GVK BIO是服務全球生命科學產業的知名委託研發機構；總部位於印度海德拉巴，在包括位於美國加州的Aragen Bioscience, Inc.在內的五個地點經營業務。GVK BIO創立於2001年，在整個研發價值鏈中累積了超過19年的經驗，專注於速度與品質，同時確保安全與遵循法規。GVK BIO的團隊包括2500多位高素質科學家，並以無衝突的商業模式、明確界定且可擴充的流程、現代化的設施和以客戶為中心的強有力合作方式為後盾，專注於將客戶產品推向市場。www.gvkbio.com

關於Serum

Serum Institute of India Pvt. Ltd.由Cyrus Poonawalla博士於1966年創立，以製造挽救生命的免疫生物製劑為使命。按全球生產和銷售劑次計算，Serum是世界上最大的疫苗製造商（超過13億劑）。據估計，世界上約65%的兒童接受過至少一劑 Serum研究所製造的疫苗。Serum製造的疫苗獲得日內瓦世界衛生組織認證，在全球近170個國家使用。

Serum是印度排名第一的生物科技公司，運用尖端基因和細胞科技、抗血清和其他醫學專科能力來製造疫苗等高度專門化且可挽救生命的生物製劑。

Serum的慈善哲學持續伴隨著其在更新疫苗和生物製劑領域的工作。

欲瞭解有關印度Serum研究所的更多資訊，請造訪https://www.seruminstitute.com/

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