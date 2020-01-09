Serum研究所宣布与Aragen Bioscience合作开发疫苗

印度海得拉巴和加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Aragen Bioscience, Inc是GVK BIO的子公司，也是专攻单克隆抗体和其他大分子产品开发的领先的临床前CRO之一，该公司与世界最大的疫苗制造商Serum Institute of India Pvt. Ltd. (Serum)欣然宣布，双方将合作开发多种稳定细胞系，以支持Serum的HIV项目。Serum与Aragen之间的这项合作团结了两家致力于“加快生命科学研发”的组织，旨在开发改善人类生活的平价单克隆抗体。

Aragen将发挥其RapTr™平台专长的优势，该平台采用专利载体和CHO DG44宿主细胞来开发细胞系。Aragen结合该分析平台，准备向Serum提供高表达细胞系，使Serum能快速推进其项目进入制造。Serum拥有50多年开发平价药品的经过验证的追踪记录，将专注于在世界各地推动上述新型分子成为可治疗和预防疾病的有效疫苗或疗法。

Aragen董事长、GVK BIO首席执行官Manni Kantipudi表示：“我们很高兴与全球疫苗翘楚合作。Aragen克隆和表达挑战性蛋白质的能力得到全球认可。通过与Serum的此次合作，我们希望立足于该专长，来开发和交付平价生物制剂。”

SIIPL首席执行官Adar Poonawalla先生表示：“SIIPL很高兴与Aragen携手。SIIPL已经与IAVI和Scripps Research合作发现新型抗HIV单克隆抗体。凭借我们的制造能力和此次与Aragen合作开发稳定细胞系，SIIPL将能够向发展中国家和发达国家提供具有成本效益的抗HIV单克隆抗体。”

关于GVK BIO

GVK BIO是服务于全球生命科学行业的知名合同研发组织；总部位于印度海得拉巴，在包括位于美国加州的Aragen Bioscience, Inc.在内的五个地点开展经营。GVK BIO创立于2001年，在整个研发价值链中积累了超过19年的经验，专注于速度与品质，同时确保安全与合规。GVK BIO的团队包括2500多位高素质科研人员，并以无冲突的商业模式、明确界定且可扩展的流程、现代化的设施和以客户为中心的强有力的合作方式为后盾，专注于将客户产品推向市场。www.gvkbio.com

关于Serum

Serum Institute of India Pvt. Ltd.由Cyrus Poonawalla博士于1966年创立，其使命是制造挽救生命的免疫生物制剂。按全球生产和销售剂次计算，Serum是世界上最大的疫苗制造商（超过13亿剂）。据估计，世界上约65%的儿童接受过至少一剂 Serum研究所制造的疫苗。Serum制造的疫苗获得日内瓦世界卫生组织认证，在全球近170个国家使用。

Serum是印度排名第一的生物技术公司，采用尖端基因和基于细胞的技术、抗血清和其他医学专科能力来制造疫苗等高度专门化的挽救生命的生物制剂。

Serum的慈善哲学持续伴随着其在更新疫苗和生物制剂领域的工作。

欲了解有关印度Serum研究所的更多信息，请访问https://www.seruminstitute.com/

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