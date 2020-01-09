貿澤電子和格蘭今原在《讓創意走進現實》最後一集短片中講述合約製造

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--貿澤電子公司(Mouser Electronics, Inc.)和明星工程師格蘭今原(Grant Imahara)今天發布了最後一集《讓創意走進現實》(Engineering Big Ideas)的短片，這是貿澤屢獲殊榮的Empowering Innovation Together™（共求創新）計畫的最新系列。如需收看這段富於啟發的影片，請造訪https://mou.sr/EIT2019-4。

該系列最後一集短片將觀眾帶到了矽谷，在那裡，今原拜訪了Valley Services Electronics (VSE)總裁Beth Kendrick。VSE是一家組裝客製化印刷電路板(PCB)的全方位服務製造商，專門從事小規模的原型電子服務。《讓創意走進現實》系列得到了貿澤重要供應商Analog Devices、Intel®、Microchip Technology和Molex的支持。

最新半導體與電子元件的全球授權販售者貿澤電子總裁兼執行長Glenn Smith表示：「製造往往是電子設計工程師在創造產品過程中的最後幾個環節之一，也是其中最重要的一個環節。為了更好地完成產品，在為其產品選擇元件以及隨後在選擇合適的製造合作夥伴時，產品工程師必須留意一切危險信號。」

新一集的短片講述Kendrick以及VSE團隊不為人知的故事，他們與新產品創新者分享了第一手的建議，並強調了創造人員在尋找PCB組裝(PCBA)製造商時應當關注哪些因素，以便確保產品順利上市。團隊成員介紹了他們是如何突破離岸製造規範的限制，以及這對如今的創新者意味著什麼。

今原補充道：「向潛在製造合作夥伴提出所有關鍵性的問題——多問一些怎麼樣、為什麼和什麼，這對於你實現目標和保證產品上市具有至關重要的作用。能夠向觀眾說明這最後的步驟，我們感到非常高興。」

自2015年以來，這家全球經銷商的Empowering Innovation Together計畫一直是最受好評、最知名的電子元件行銷計畫之一，介紹了從物聯網和未來智慧城市到機器人技術等一系列創新發展。

如需瞭解有關《讓創意走進現實》及貿澤Empowering Innovation Together所有系列短片的更多資訊，請造訪www.mouser.com/empowering-innovation，並在Facebook和Twitter上掌握貿澤的最新動態。

關於貿澤電子

波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)旗下公司貿澤電子是一流的授權半導體和電子元件經銷商，專門致力於向電子設計工程師和採購商快速推廣其製造合作夥伴的新產品。全球經銷商網站Mouser.com有多種語言和幣別可供選擇，提供來自逾800家生產商的500多萬種產品。貿澤透過全球27個支援網點提供一流的客戶服務，並透過位於德州達拉斯南部的75萬平方英尺的先進倉庫向全球223個國家/地區的逾63萬家客戶出貨。更多資訊，敬請瀏覽www.mouser.com。

關於格蘭今原

工程界大名鼎鼎的格蘭今原擅於將自己的工程專業知識與成功的影視事業相結合。除了在《流言終結者》(MythBusters)和《機器人大戰》(BattleBots)中扮演角色之外，今原還參與了眾多知名機器人的製作，包括《星際大戰》(Star Wars)中的R2-D2、《克雷格弗格森深夜秀》(The Late Late Show with Craig Ferguson)中會講話的骷髏機器人副手Geoff Peterson，以及勁量兔子(Energizer Bunny)。

商標

Mouser和Mouser Electronics是貿澤電子公司的註冊商標。Intel是英特爾公司在美國和其他國家的註冊商標。本新聞稿中提及的所有其他產品、標誌和公司名稱可能均為其各自所有者的商標。

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