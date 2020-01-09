贸泽电子和格兰特·今原在“让创意走进现实”最后一集短片中讲述合同制造

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--贸泽电子公司(Mouser Electronics, Inc.)和明星工程师格兰特·今原(Grant Imahara)今天发布了最后一集“让创意走进现实”(Engineering Big Ideas)的短片，这是贸泽屡获殊荣的Empowering Innovation Together™（共求创新）计划的最新系列。如需收看这段富于启发的视频，请访问https://mou.sr/EIT2019-4。

该系列最后一集短片将观众带到了硅谷，在那里，今原拜访了Valley Services Electronics (VSE)总裁Beth Kendrick。VSE是一家组装定制化印刷电路板(PCB)的全方位服务制造商，专门从事小规模的原型电子服务。“让创意走进现实”系列得到了贸泽重要供应商Analog Devices、Intel®、Microchip Technology和Molex的支持。

最新半导体与电子元器件的全球授权分销商贸泽电子总裁兼首席执行官Glenn Smith表示：“制造往往是电子设计工程师在创造产品过程中的最后几个环节之一，也是其中最重要的一个环节。为了更好地完成产品，在为其产品选择元件以及随后在选择合适的制造合作伙伴时，产品工程师必须留意一切危险信号。”

新一集的短片讲述Kendrick以及VSE团队不为人知的故事，他们与新产品创新者分享了第一手的建议，并强调了创造人员在寻找PCB组装(PCBA)制造商时应当关注哪些因素，以便确保产品顺利上市。团队成员介绍了他们是如何突破离岸制造规范的限制，以及这对如今的创新者意味着什么。

今原补充道：“向潜在制造合作伙伴提出所有关键性的问题——多问一些怎么样、为什么和什么，这对于你实现目标和保证产品上市具有至关重要的作用。能够向观众说明这最后的步骤，我们感到非常高兴。”

自2015年以来，这家全球分销商的Empowering Innovation Together计划一直是最受好评、最知名的电子元器件营销计划之一，介绍了从物联网和未来智慧城市到机器人技术等一系列创新发展。

如需了解有关“让创意走进现实”及贸泽Empowering Innovation Together所有系列短片的更多信息，请访问www.mouser.com/empowering-innovation，并在Facebook和Twitter上关注贸泽。

关于贸泽电子

伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)旗下公司贸泽电子是一流的授权半导体和电子元件分销商，专门致力于向电子设计工程师和采购商快速推广其制造合作伙伴的新产品。全球分销商网站Mouser.com有多种语言和币种可选，提供来自逾800家生产商的500多万种产品。贸泽通过全球27个支持网点提供一流的客户服务，并通过位于德州达拉斯南部的75万平方英尺的先进仓库向全球223个国家/地区的逾63万家客户出货。更多信息，敬请浏览www.mouser.com。

关于格兰特·今原

工程界大名鼎鼎的格兰特·今原擅于将自己的工程专业知识与成功的影视事业相结合。除了在《流言终结者》(MythBusters)和《机器人大战》(BattleBots)中扮演角色之外，今原还参与了众多知名机器人的制作，包括《星球大战》(Star Wars)中的R2-D2、《克雷格弗格森深度晚间秀》(The Late Late Show with Craig Ferguson)中会讲话的骷髅机器人副手Geoff Peterson，以及劲量兔子(Energizer Bunny)。

商标

Mouser和Mouser Electronics是贸泽电子公司的注册商标。Intel是英特尔公司在美国和其他国家的注册商标。本新闻稿中提及的所有其他产品、标识和公司名称可能均为其各自所有者的商标。

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