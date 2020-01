Serum Institute et Aragen Bioscience annoncent leur collaboration en matière de développement de vaccins

HYDERABAD, Inde et SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Aragen Bioscience, Inc., filiale de GVK BIO et l'une des ORC précliniques leaders spécialisée dans le développement d'anticorps monoclonaux et autres produits à base de grandes molécules, et Serum Institute of India Pvt. Ltd. (Serum), plus grand fabricant mondial de vaccins, sont ravis d'annoncer leur collaboration sur le développement de multiples lignées cellulaires stables pour soutenir le programme VIH de Serum. Ce partenariat entre Serum et Aragen rallie deux organisations engagées en faveur de l'« Accélération de la R&D dans le domaine des sciences de la vie », avec pour objectif de développer des anticorps monoclonaux abordables qui améliorent la qualité de vie des êtres humains.

Aragen tirera parti de son expertise dans la plateforme RapTr™, qui utilise des vecteurs exclusifs et des cellules hôtes CHO DG44 pour développer les lignées cellulaires. Combinée à la plateforme analytique, Aragen s'apprête à fournir à Serum des lignées cellulaires de haute extraction permettant à Serum de faire rapidement progresser son programme en direction de la fabrication. Forte d'une expérience éprouvée de plus de 50 ans dans le développement de médicaments abordables, Serum focalisera ses efforts sur la transformation de ces molécules novatrices en vaccins ou en traitements décisifs qui traitent et empêchent les maladies à travers le monde.

« Nous sommes ravis de nous associer au leader mondial des vaccins », a déclaré Manni Kantipudi, président d'Aragen et président-directeur général de GVK BIO. « L'équipe d'Aragen est réputée à travers le monde pour sa capacité à cloner et exprimer des protéines complexes. Au travers de cette collaboration avec Serum, nous espérons mettre à profit cette expertise pour développer et délivrer des produits biologiques abordables. »

« La société SIIPL est très heureuse de collaborer avec Aragen. SIIPL collabore est d'ores et déjà avec IAVI et Scripps Research pour découvrir des anticorps monoclonaux novateurs contre le VIH. Grâce à nos capacités de fabrication et à cette collaboration visant à développer des lignées cellulaires stables avec Aragen, SIIPL sera en mesure de fournir des anticorps monoclonaux efficaces en termes de coûts contre le VIH pour les pays en voie de développement et développés », a déclaré M. Adar Poonawalla, PDG de SIIPL.

À propos de GVK BIO

GVK BIO, importante organisation de recherche et développement sous contrat au service de l’industrie mondiale des sciences de la vie, possède son siège social à Hyderabad, en Inde, et exerce ses activités sur cinq sites, parmi lesquels Aragen Bioscience, Inc. en Californie, aux États-Unis. Fondée en 2001, GVK BIO possède plus de 19 années d’expérience dans la chaîne de valeur de la recherche et du développement, en mettant l’accent sur la rapidité et la qualité tout en garantissant la sécurité et la conformité. Composée de plus de 2 500 scientifiques hautement qualifiés, l’équipe de GVK BIO, qui bénéficie d’un modèle commercial non conflictuel, de processus bien définis et évolutifs, d’installations modernes ainsi que d’une approche de partenariat forte et centrée sur le client, vise à assurer la mise sur le marché des produits de ses clients. www.gvkbio.com

À propos de Serum

La société Serum Institute of India Pvt. Ltd. a été créée en 1966 par Dr Cyrus Poonawalla, avec pour mission de fabriquer des produits immunobiologiques qui sauvent des vies. Serum est le plus grand fabricant mondial de vaccins en nombre de doses produites et commercialisées à l'échelle mondiale (plus d'1,3 milliard de doses). On estime que près de 65 % des enfants de la planète reçoivent au moins un vaccin fabriqué par Serum Institute. Les vaccins fabriqués par Serum sont accrédités par l'Organisation mondiale de la santé à Genève, et sont utilisés dans près de 170 pays à travers le monde.

Société biotechnologique n°1 en Inde, Serum fabrique des produits biologiques salvateurs hautement spécialisés, tels que des vaccins recourant à des technologies génétiques et cellulaires de pointe, des antisérums, et d'autres spécialités médicales.

La philosophie philanthropique de Serum se perpétue grâce à ses travaux sur de nouveaux vaccins et produits biologiques.

En savoir plus sur Serum Institute of India à l'adresse https://www.seruminstitute.com/

