AURAK与阿帕拉契州立大学签署补充合作协议

阿联酋哈伊马角--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--哈伊马角美洲大学(AURAK)和美国阿帕拉契州立大学(Appalachian State University)已就之前一项协议签署补充协议，以进一步拓展双方之间的合作。

AURAK和阿帕拉契州立大学将建立3+1学生转学计划(TSP)。在AURAK顺利完成前三年主修酒店管理的商务学士学位本科课程之后，符合条件的学生将被接受进入阿帕拉契州立大学沃克商学院(Walker College of Business)管理系继续酒店管理课程的学习。根据TSP，学生将在阿帕拉契州立大学学习一年，并完成必要的酒店管理课程，以取得AURAK颁发的管理学士学位。

AURAK校长Hassan Hamdan Al Alkim教授和阿帕拉契州立大学校长Sheri Everts签署协议。

Hassan教授表示：“AURAK很高兴加深与阿帕拉契州立大学的合作。该计划将帮助我们的学生获得更加深入的教育，拓宽他们的经验，让他们收获重要的生活技能。延长在国外学习的时间也将帮助学生们了解其他文化，以及如何与不同背景的人们合作。”

该协议的有效期为五年。AURAK和阿帕拉契州立大学已经合作了数年。

阿帕拉契州立大学提供有挑战性的学术环境和充满活力的校园生活。以其经济性而闻名的阿帕拉契州立大学拥有约1.8万名学生，提供150多门本科和研究生主修课程。小班化教学和师生之间密切互动创造了强大的集体归属感。阿帕拉契州立大学位于北卡罗来纳州布恩，是北卡罗来纳大学系统下的16所大学之一。

AURAK是一家非营利性的公立高等教育机构，为本土、地区和国际社区提供与阿拉伯习俗和传统相结合的北美式教育。AURAK得到阿联酋教育部的许可，自2018年12月起，便获得美国南部大专院校协会委员会(SACSCOC)认证。AURAK共提供22个经认可的本科和研究生课程，涵盖各个学科。

*来源：AETOSWire

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