ALLITE与西安交通大学合作，开创镁合金材料研究新局面

俄亥俄州迈阿密堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- ALLITE与西安交通大学共同研发新型镁合金。为继续发展公司核心竞争能力，ALLITE将在未来五年内投入数百万美元，支持西安交通大学教授团队开展研究，推进ALLITE独有的超级镁合金™研发。

ALLITE成立于2018年，公司致力于新材料研发，2006年开始对先进航空航天、国防用镁合金产品进行分类研发。ALLITE® Super Magnesium™的独特性能使其成为各种工业应用材料的理想选择。

如今，ALLITE的工程师、化学家和冶金学家团队与西安交通大学等著名的材料科学团队紧密合作，为全球客户（包括电子产品，轻量型电动车，户外运动等）提供最前沿的新型镁合金产品 。

西安交通大学与ALLITE合作的团队将专注于以下关键开发领域：

超高强度镁合金；

机器学习辅助高性能镁合金设计；

高阻尼镁合金；

高性能镁合金的设计和生产；

他们还将与ALLITE合作，开展多用途镁合金的力学性能研究，如无人机技术。西安交通大学团队由研究经验丰富的专家组成，这些专家学者具有在日本国立材料研究所，麻省理工，埃克森美孚和通用电气等公司的研究经历和工作背景。

“ALLITE非常高兴宣布与西安交通大学建立这种合作关系。联合团队丰富的知识积累以及西安交通大学先进的分析检测设备，将为ALLITE的工作带来新的亮点和诸多益处。我们期待双方的共同努力为全球的工业组织带来新的成果。”ALLITE总裁Bruno Maier说。

“我们很高兴与ALLITE建立这种关系。这项合作利用了双方的实力来开发先进的镁合金和加工技术。我们相信，我们的合作将会取得丰硕的成果。”西安交通大学材料学院丁向东教授说。

关于ALLITE®INC

ALLITE成立于2018年，是一家提供全方位服务的材料科学组织，致力于为全球各行业开发和制造高性能金属合金。他们提供独有的材料科学咨询，提供原始的镁锭，生产包括挤压和薄板/板材在内的半成品，并在全球范围内提供定制。

ALLITE创造并生产了Super Magnesium™，这是一种优质合金，它是所有结构材料中最轻的金属材料。在减重、低能耗、高性能要求的领域中具有广泛的吸引力。

镁被认为是世界上最环保和可持续发展的金属，可100％回收利用，可自然降解，且自然界中储量丰富。