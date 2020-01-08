Andersen Global繼續擴張非洲業務，突尼斯合作事務所首次亮相

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global宣佈，已與突尼斯的稅務事務所Jelil Bouraoui & Associates簽署合作協定，將進一步擴張非洲業務。

Jelil Bouraoui & Associates由管理合夥人Jelil Bouraoui創立於1981年，已發展到擁有40多名稅務專業人士的規模，並且是一家提供全方位服務的稅務事務所，為包括金融機構、製造業、石油和天然氣、農業、酒店、採礦、貿易和運輸在內的各行各業提供服務。

Jelil表示：「我們堅定致力於確保客戶對支援他們營運的最佳解決方案完全滿意，我們也知道客戶看重的是我們的透明性。30多年前，我曾在Arthur Andersen工作過一段時間，我們的願景與Andersen Global高度一致。我們期待透過與Andersen Global的合作，不僅在非洲，而且在全球加強我們的業務。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「與突尼斯的Jelil Bouraoui & Associates合作是最合理的強化之舉。我們也欣然歡迎Jelil回到Andersen大家庭。Jelil和他的團隊一直恪守對管理工作的承諾，為客戶提供無縫的流程，明確體現了我們的價值觀。在此期間，我們繼續擴大全球平臺，同時與具有相乘效果的個體合作，這一點至關重要。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過167個據點和5,000多名專業人員。

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