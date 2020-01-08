Andersen Global继续扩张非洲业务，突尼斯合作事务所首次亮相

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global宣布，其已与突尼斯税务事务所Jelil Bouraoui & Associates签署合作协议，将进一步拓展非洲业务。

Jelil Bouraoui & Associates由管理合伙人Jelil Bouraoui创立于1981年，已发展到拥有40多名税务专业人士的规模，是一家提供全方位服务的税务事务所，为包括金融机构、制造业、石油和天然气、农业、酒店、采矿、贸易和运输在内的多个行业提供服务。

Jelil表示：“我们坚定致力于确保客户对支持他们运营的最佳解决方案完全满意，我们也知道客户看重的是我们的透明度。30多年前，我曾在Arthur Andersen工作过一段时间，我们的愿景与Andersen Global高度一致。我们期待通过与Andersen Global合作，不仅在非洲，而且在全球加强我们的业务。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“与突尼斯的Jelil Bouraoui & Associates合作，将与我们形成最合理的补充。我们也欣然欢迎Jelil回到Andersen大家庭。Jelil和他的团队一直恪守对管理工作的承诺，为客户提供无缝的流程，明确体现了我们的价值观。在此期间，我们继续扩展全球平台，同时与具有协作能力的个体合作，这一点至关重要。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过167个分支机构和5,000多名专业人员。

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