Transgene和NEC啟動兩項AI驅動型抗癌疫苗TG4050治療卵巢癌和頭頸部癌的臨床試驗

法國斯特拉斯堡和東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--設計、開發病毒免疫抗癌藥的生物技術公司Transgene (Euronext Paris: TNG)和IT和網路技術領先者NEC Corporation (NEC; TOKYO: 6701)今天宣布，評估TG4050的人體首劑試驗已入組首批患者，TG4050是採用myvac™技術的治療性疫苗，由NEC的尖端AI功能驅動。在上述1期試驗中，TG4050用於術後復發高風險頭頸部癌患者和手術及輔助治療後的卵巢癌患者。

Transgene的高度創新myvac™ 技術允許在極短時間段內生成病毒免疫治療藥物，同時編碼NEC新抗原預測系統識別和甄選的患者特異性突變。

TG4050依設計可標靶作用於最多達30個患者特異性新抗原（癌細胞突變）。上述抗原採用NEC新抗原預測系統甄選，該系統是一種業已應用於腫瘤領域的先進AI技術。該預測系統根據20多年的AI專長，並已在專利免疫資料上進行過訓練，能夠精準排序和甄選最具免疫原性的順序。

Transgene運用其在病毒載體領域的專長，透過myvac™將甄選的新抗原順序整合到改良型安卡拉病毒疫苗(MVA)病毒載體的基因組中。公司還在廠區內設立了一處獨有的良好作業規範(GMP)中心，專用於生產這一新型治療性疫苗臨床開發所需要的個體化批次TG4050。

Transgene董事長兼執行長Philippe Archinard解釋道：「由於每例患者的癌症都是獨一無二的，我們開發的治療藥物將其實體瘤的基因簽名轉化為有力的高度特異性抗癌武器。TG4050根據一種MVA病毒載體，其生物學活性經過驗證，能夠激發抗擊腫瘤抗原的免疫應答。我們與NEC 的夥伴關係確保TG4050受惠於NEC世界領先的人工智慧專長及其獨特的演算法，該演算法用於甄選最多達30個患者特異性抗原，這些抗原能夠促使該新型疫苗激發強烈的免疫應答。我們相信，處於免疫治療藥物與巨量資料科學交叉點的TG4050將預示抗癌新時代的來臨。」

NEC Corporation資深副總裁Osamu Fujikawa評論道：「上述試驗入組首批患者，看到TG4050進入臨床，我們感到十分振奮。針對每例患者的AI驅動型個體化免疫治療藥物的實現又走近了一步。我們與Transgene的獨特夥伴關係使我們能夠發揮該公司重要的臨床開發知識和經過驗證的病毒載體投藥平臺的優勢。我們希望TG4050 將造福於全世界的患者。」

TG4050有一項1期臨床試驗正在入組手術和一線化療後的卵巢癌患者。該項多中心、單組試驗將在美國和法國募集患者。該試驗終點包括該治療性疫苗的安全性、可行性和生物學活性。梅奧診所的免疫學家、腫瘤內科醫生Matthew Block, MD, PhD醫生正在美國開展該試驗；在法國，該試驗將由Toulouse-Oncopole的Martinez博士和居里研究所的Le Tourneau教授展開。

TG4050還有一項1期臨床試驗正在入組已接受過一種術後輔助（一線）治療藥物的新診斷、局部區域進展、HPV陰性頭頸部鱗狀細胞癌(SCCHN)患者。該項多中心、開放、兩組試驗將在英國和法國收納患者。患者將在完成輔助治療後接受TG4050單藥治療，或在復發時接受TG4050聯合標準治療。該試驗終點包括該治療性疫苗的安全性、可行性和生物學活性。在法國，該試驗正由Toulouse-Oncopole的Delord教授和居里研究所的Le Tourneau教授展開；在英國，該試驗由南安普頓大學的Ottensmeier教授協調。

上述兩項研究均由Transgene申辦，Transgene和NEC共同資助。

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