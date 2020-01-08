Transgene和NEC启动两项AI驱动型抗癌疫苗TG4050治疗卵巢癌和头颈部癌的临床试验

法国斯特拉斯堡和东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--设计、开发基于病毒的免疫抗癌药的生物技术公司Transgene (Euronext Paris: TNG)和IT和网络技术领先者NEC Corporation (NEC; TOKYO: 6701)今天宣布，评估TG4050的人体首剂试验已入组首批患者，TG4050是基于myvac™技术的治疗性疫苗，由NEC的尖端AI功能驱动。在上述1期试验中，TG4050用于术后复发高危头颈部癌患者和手术及辅助治疗后的卵巢癌患者。

Transgene的高度创新myvac™ 技术允许在极短时间段内生成基于病毒的免疫治疗药物，同时编码NEC新抗原预测系统识别和甄选的患者特异性突变。

TG4050按设计可靶向作用于最多达30个患者特异性新抗原（癌细胞突变）。上述抗原采用NEC新抗原预测系统甄选，该系统是一种业已应用于肿瘤领域的先进AI技术。该预测系统基于20多年的AI专长，并已在专利免疫数据上进行过训练，能够精准排序和甄选最具免疫原性的顺序。

Transgene运用其在病毒载体领域的专长，通过myvac™将甄选的新抗原顺序整合到改良安卡拉病毒疫苗(MVA)病毒载体的基因组中。公司还在厂区内设立了一处独有的良好生产规范(GMP)车间，专用于生产这一新型治疗性疫苗临床开发所需要的个体化批次TG4050。

Transgene董事长兼首席执行官Philippe Archinard解释道：“由于每例患者的癌症都是独一无二的，我们开发的治疗药物将其实体瘤的基因签名转化为有力的高度特异性抗癌武器。TG4050基于一种MVA病毒载体，其生物学活性经过验证，能够激发抗击肿瘤抗原的免疫应答。我们与NEC 的伙伴关系确保TG4050受益于NEC世界领先的人工智能专长及其独特的算法，该算法用于甄选最多达30个患者特异性抗原，这些抗原能够促使该新型疫苗激发强烈的免疫应答。我们相信，处于免疫治疗药物与大数据科学交叉点的TG4050将预示抗癌新时代的来临。”

NEC Corporation高级副总裁Osamu Fujikawa评论道：“上述试验入组首批患者，看到TG4050进入临床，我们感到十分振奋。针对每例患者的AI驱动型个体化免疫治疗药物的实现又走近了一步。我们与Transgene的独特伙伴关系使我们能够发挥该公司重要的临床开发知识和经过验证的病毒载体投药平台的优势。我们希望TG4050 将造福于全世界的患者。”

TG4050有一项1期临床试验正在入组手术和一线化疗后的卵巢癌患者。该项多中心、单组试验将在美国和法国募集患者。该试验终点包括该治疗性疫苗的安全性、可行性和生物学活性。梅奥诊所的免疫学家、肿瘤内科医生Matthew Block, MD, PhD医生正在美国开展该试验；在法国，该试验将由Toulouse-Oncopole的Martinez博士和居里研究所的Le Tourneau教授开展。

TG4050还有一项1期临床试验正在入组已接受过一种术后辅助（一线）治疗药物的新诊断、局部区域进展、HPV阴性头颈部鳞状细胞癌(SCCHN)患者。该项多中心、开放、两组试验将在英国和法国收纳患者。患者将在完成辅助治疗后接受TG4050单药治疗，或在复发时接受TG4050联合标准治疗。该试验终点包括该治疗性疫苗的安全性、可行性和生物学活性。在法国，该试验正由Toulouse-Oncopole的Delord教授和居里研究所的Le Tourneau教授开展；在英国，该试验由南安普顿大学的Ottensmeier教授协调。

上述两项研究均由Transgene申办，Transgene和NEC共同资助。

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