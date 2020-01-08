安霸宣布推出用於先進駕駛輔助系統(ADAS)的CV22FS和CV2FS汽車相機SoC

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--人工智慧(AI)視覺晶片公司安霸公司(Ambarella, Inc., Nasdaq: AMBA)今日宣布推出CV22FS和CV2FS汽車相機系統單晶片(SoC)，這兩款產品均採用CVflow® AI處理技術，並符合ASIL B要求，可實現安全攸關的應用。這兩款晶片均適用於單眼和立體視覺前向ADAS相機，以及適用於L2+或更高等級自動駕駛的電腦視覺電子控制單元(ECU)。CV22FS和CV2FS具有極低的功耗，讓一級供應商和原始設備製造商(OEM)能夠在單箱式擋風玻璃安裝的前視ADAS相機的功耗限制內，超出新車評價計畫(NCAP)的性能要求。這兩款處理器的其他潛在應用包括含盲點偵測(BSD)的電子後視鏡、內部駕駛員和駕駛室監控相機，以及含停車協助工具的全景監視器(AVM)。

這兩款新的SoC是安霸成功的CVflow SoC系列的最新產品，該系列為汽車OEM、一級供應商和軟體開發合作夥伴提供用於差異化高性能汽車系統的開放平臺。

全球技術一級供應商及客車和商用車系統供應商采埃孚(ZF)，將與安霸合作開發視覺和傳感系統：

采埃孚ADAS產品規劃副總裁Aaron Jefferson表示：「采埃孚很高興能與安霸合作開發下一代智慧視覺平臺，用於客車和商用車市場的環視視覺化、駕駛員監控獨立視覺處理和電子後視鏡解決方案。CVflow SoC將優質成像和先進的AI處理技術相結合，使采埃孚能夠提供廣泛的視覺和內部傳感應用。」

過去一年裡，全球領先的智慧視覺感知軟體開發公司HELLA Aglaia一直就CVflow處理器與安霸保持合作：

HELLA Aglaia董事總經理Kay Talmi表示：「我們選擇安霸的CVflow SoC是因為它們能夠以極低的功耗提供極高的電腦視覺處理性能。隨著CV22FS和CV2FS ASIL SoC的推出，安霸現在能提供汽車OEM量產安全攸關系統所需的功能安全特性。」

安霸總裁兼執行長Fermi Wang表示：「安霸的CVFlow架構提供無與倫比的AI性能和能效的組合。我們很高興推出這些符合ASIL的CVflow SoC，兌現我們對合作夥伴和客戶的承諾，並進一步彰顯我們對汽車市場的承諾。」

CV22FS和CV2FS的CVflow架構以每秒30畫面的速度提供8兆畫素或更高解析度的電腦視覺處理功能，可實現長距離、高精度物體識別。每個SoC都包括一台用於同步定位和測繪(SLAM)及距離和深度估算的稠密光流法加速器。即使在充滿挑戰的照明條件下，多通道高速感測器輸入和安霸業界領先的影像訊號處理(ISP)管道也能提供必要的相機輸入支援。CV2FS還透過添加稠密視差引擎支援進階立體視覺應用。

安霸將在2020年國際消費電子展(CES 2020)期間向選定的客戶和合作夥伴展示其CVflow SoC系列。展示將包括HELLA Aglaia的深度學習ADAS演算法和安霸的嵌入式車輛自主(EVA)自動駕駛原型車。安霸還將展示其他主要合作夥伴在CVflow引擎上執行的一系列應用程式。

CV22FS和CV2FS樣品計畫於2020年上半年向安霸客戶提供。

CV22FS和CV2FS SoC的主要特性：

- 支援深度神經網路(DNN)的CVflow架構

- 具有NEON™ DSP擴展和浮點運算單元(FPU)的四核心1 GHz Arm® Cortex®-A53

- 含有針對ASIL-C的雙核鎖步(DCLS) Arm® R52的安全島

- 稠密光流法引擎

- 稠密立體視差引擎（僅CV2FS）

- ASIL B功能安全等級

- 高速SLVS/MIPI CSI-2/LVCMOS介面

- 多通道ISP，輸入畫素率高達480兆畫素/秒

- 原生支援RGGB、RCCB、RCCC、RGB-IR和單色感測器格式

- 多重曝光高動態範圍(HDR)處理和LED閃爍抑制

- 即時硬體加速魚眼影像校正和鏡頭失真校正(LDC)

- 4兆畫素AVC編碼，用於視訊記錄和無線視訊串流

- 一組豐富的介面，包括CAN FD、Gigabit乙太網路、USB 2.0主機和設備、支援SDXC的雙SD卡控制器、MIPI DSI/CSI-2 4通道輸出

- 先進安全功能，包括用於安全啟動的OTP、TrustZone®和IO虛擬化

- AEC-Q100 2級（-40℃至+ 125℃ (T J )工作溫度）

- 10奈米製程技術

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關於安霸

安霸的產品廣泛用於人機視覺應用，包括視訊安全、先進駕駛輔助系統(ADAS)、電子後視鏡、行車記錄器、駕駛員/駕駛室監控、自動駕駛和機器人應用。安霸的低功耗系統單晶片(SoC)提供高解析度視訊壓縮、進階影像處理，以及強大的深度神經網路處理功能，從而使智慧相機能夠從高解析度視訊串流中擷取有價值的資料。欲瞭解更多資訊，敬請造訪www.ambarella.com

關於HELLA Aglaia

HELLA Aglaia Mobile Vision GmbH是HELLA GmbH & Co. KGaA的獨資子公司，也是全球領先的智慧視覺感測器系統開發企業之一。歸功於多年的經驗累積，我們在單色和立體攝影系統、影像處理和軟體程式設計方面的專業知識，使得開發適用於駕駛輔助系統、電動交通和人流量統計的創新型工業解決方案和高效率產品成為可能。我們的眾多產品不僅樹立國際標杆，而且開啟全新的應用可能性和未來機會。欲瞭解更多資訊，敬請造訪：www.hella-aglaia.com

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