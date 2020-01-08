安霸宣布推出用于高级驾驶辅助系统(ADAS)的CV22FS和CV2FS汽车摄像头SoC

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--人工智能(AI)视觉芯片公司安霸公司(Ambarella, Inc., Nasdaq: AMBA)今日宣布推出CV22FS和CV2FS汽车摄像头片上系统(SoC)，这两款产品均采用CVflow® AI处理技术，并符合ASIL B要求，可实现安全攸关的应用。这两款芯片均面向单目和立体视觉前向ADAS摄像头，以及适用于L2+或更高级别自动驾驶的计算机视觉电子控制单元(ECU)。CV22FS和CV2FS具有极低的功耗，让一级供应商和原始设备制造商(OEM)能够在单箱式挡风玻璃安装的前视ADAS摄像头的功耗限制内，超出新车评估计划(NCAP)的性能要求。这两款处理器的其他潜在应用包括带盲点检测(BSD)的电子后视镜、内部驾驶员和驾驶室监控摄像头，以及带停车辅助功能的全景监视器(AVM)。

这两款新的SoC是安霸成功的CVflow SoC系列的最新产品，该系列为汽车OEM、一级供应商和软件开发合作伙伴提供面向差异化高性能汽车系统的开放平台。

全球技术一级供应商及乘用车和商用车系统供应商采埃孚(ZF)，将与安霸合作开发视觉和传感系统：

采埃孚ADAS产品规划副总裁Aaron Jefferson表示：“采埃孚很高兴能与安霸合作开发下一代智能视觉平台，用于乘用车和商用车市场的环视可视化、驾驶员监控独立视觉处理和电子后视镜解决方案。CVflow SoC将优质成像和先进的AI处理技术相结合，使采埃孚能够提供广泛的视觉和内部传感应用。”

过去一年里，全球领先的智能视觉感知软件开发公司HELLA Aglaia一直就CVflow处理器与安霸保持合作：

HELLA Aglaia董事总经理Kay Talmi表示：“我们选择安霸的CVflow SoC是因为它们能够以极低的功耗提供极高的计算机视觉处理性能。随着CV22FS和CV2FS ASIL SoC的推出，安霸现在能提供汽车OEM批量生产安全攸关系统所需的功能安全特性。”

安霸总裁兼首席执行官Fermi Wang表示：“安霸的CVFlow架构提供无与伦比的AI性能和能效的组合。我们很高兴推出这些符合ASIL的CVflow SoC，兑现我们对合作伙伴和客户的承诺，并进一步彰显我们对汽车市场的承诺。”

CV22FS和CV2FS的CVflow架构以每秒30帧的速度提供8兆像素或更高分辨率的计算机视觉处理功能，可实现长距离、高精度物体识别。每个SoC都包括一台用于同时定位与地图构建(SLAM)及距离和深度估算的稠密光流法加速器。即使在充满挑战的照明条件下，多通道高速传感器输入和安霸业界领先的图像信号处理(ISP)管道也能提供必要的摄像头输入支持。CV2FS还通过添加稠密视差引擎支持高级立体视觉应用。

安霸将在2020年国际消费电子展(CES 2020)期间向选定的客户和合作伙伴展示其CVflow SoC系列。演示将包括HELLA Aglaia的深度学习ADAS算法和安霸的嵌入式车辆自主(EVA)自动驾驶原型车。安霸还将展示其他主要合作伙伴在CVflow引擎上运行的一系列应用。

CV22FS和CV2FS样品计划于2020年上半年向安霸客户提供。

CV22FS和CV2FS SoC的主要特性：

- 支持深度神经网络(DNN)的CVflow架构

- 具有NEON™ DSP扩展和浮点运算单元(FPU)的四核1 GHz Arm® Cortex®-A53

- 带有针对ASIL-C的双核锁步(DCLS) Arm® R52的安全岛

- 稠密光流法引擎

- 稠密立体视差引擎（仅CV2FS）

- ASIL B功能安全等级

- 高速SLVS/MIPI CSI-2/LVCMOS接口

- 多通道ISP，输入像素率高达480兆像素/秒

- 原生支持RGGB、RCCB、RCCC、RGB-IR和单色传感器格式

- 多重曝光高动态范围(HDR)处理和LED闪烁抑制

- 实时硬件加速鱼眼影像校正和镜头失真校正(LDC)

- 4兆像素AVC编码，用于视频记录和无线视频流

- 一组丰富的接口，包括CAN FD、千兆以太网、USB 2.0主机和设备、支持SDXC的双SD卡控制器、MIPI DSI/CSI-2 4通道输出

- 高级安全功能，包括用于安全启动的OTP、TrustZone®和IO虚拟化

- AEC-Q100 2级（-40℃至+ 125℃ (T J )工作温度）

- 10纳米工艺技术

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关于安霸

安霸的产品广泛用于人机视觉应用，包括视频安全、高级驾驶辅助系统(ADAS)、电子后视镜、行车记录仪、驾驶员/驾驶室监控、自动驾驶和机器人应用。安霸的低功耗芯片系统(SoC)提供高分辨率视频压缩、高级图像处理，以及强大的深度神经网络处理功能，从而使智能摄像头能够从高分辨率视频流中提取有价值的数据。欲了解更多信息，敬请访问www.ambarella.com

关于HELLA Aglaia

HELLA Aglaia Mobile Vision GmbH是HELLA GmbH & Co. KGaA的全资子公司，也是全球领先的智能视觉传感器系统开发企业之一。得益于多年的经验积累，我们在单色和立体摄像系统、图像处理和软件编程方面的专业知识，使得开发适用于驾驶辅助系统、电动交通和人流量统计的创新型工业解决方案和高效产品成为可能。我们的众多产品不仅树立国际标杆，而且开启全新的应用可能性和未来机遇。欲了解更多信息，敬请访问：www.hella-aglaia.com

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