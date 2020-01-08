 富士施乐将于到期日终止与施乐公司的技术协议

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--富士施乐株式会社(Fuji Xerox Co., Ltd.)决定在协议到期日即2021年3月31日，终止与施乐公司(Xerox Corporation)签订的技术协议，并已将此决定告知施乐公司。该技术协议规定了分别适用于双方公司的技术、品牌许可和销售区域。

一直以来，富士施乐和施乐公司从彼此公司独有技术的共享中相互受益。如今，由于富士施乐产品开发速度和水平的提升，富士施乐可以向施乐公司提供基于独有技术开发、制造的产品。因此，在与施乐公司的技术协议终止后，富士施乐将继续向施乐公司提供基于富士施乐技术的产品。

此外，根据该技术协议对双方公司各自销售区域的划分，富士施乐一直以“富士施乐”品牌在亚太地区进行销售，而施乐公司则以“施乐”品牌在其他地区进行销售。该技术协议的终止将使得该销售区域限制自2021年4月起解除，为富士施乐以新的品牌在全球扩展业务铺平了道路。

在技术协议到期后，富士施乐将从2021年4月1日起更名为“FUJIFILM Business Innovation Corp.”。这将有利于迅速加强富士施乐的文件及相关业务，并拓展新的业务领域。富士施乐希望通过加速向市场推出基于云、人工智能和物联网相关技术的解决方案和服务，与富士胶片集团其他公司一起促进创新。

富士施乐总裁兼代表董事玉井光一(Kouichi Tamai)表示：“富士施乐现在处于十分有利的地位，可以真正在全球范围积极开展业务，享有更大的自由度。今天宣布终止与施乐公司的技术协议，解除了对富士施乐的限制，让我们可以在2021年4月之后利用我们的独有技术，协同富士胶片集团其他公司的技术制造产品，向全球推出新品牌的产品和解决方案。此外，2019年11月富士施乐成为富士胶片控股株式会社(FUJIFILM Holdings Corporation)的全资子公司后，让我们能以全球视角对投资新业务、建立联盟和收购做出更高效的决策。这些令人振奋的新举措将让我们所有的客户受益，包括我们亚太地区的现有客户以及未来欧美地区的客户。我们将通过不断开发可提升效率的创新产品和解决方案帮助客户解决业务问题。”

尽管技术协议已经到期，但富士施乐与施乐公司的产品供应协议将依旧有效，富士施乐和施乐公司将继续互为产品供应商。

关于富士施乐

富士施乐株式会社成立于1962年。作为行业领导者，富士施乐致力于提供文件相关的智能解决方案与服务，同时开发、制造世界一流的数码多功能机、打印机和数字印刷系统并销往全球。

富士施乐是富士胶片控股株式会社(FUJIFILM Holdings Corporation)的全资子公司，其直销业务范围覆盖包括日本和中国在内的亚太地区。作为一家市值100亿美元的企业，富士施乐在全球拥有约4万名员工，在国内外拥有80多家分支机构和销售公司。

http://www.fujixerox.com

Xerox、Xerox和设计以及Fuji Xerox和设计是施乐公司在日本和/或其他国家的商标或注册商标。

本新闻稿中提及的服务和产品名称是其各自所属公司的商标或注册商标。

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