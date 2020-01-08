富士施樂將終止與施樂公司的技術協議

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--富士施樂有限公司(Fuji Xerox Co., Ltd.)決定在2021年3月31日終止與施樂公司(Xerox Corporation)簽訂的技術協議，並已將相關決定通知施樂公司。該技術協議主要規定了旗下每家公司的技術/品牌授權和銷售地區。

富士施樂和施樂公司一直受惠於從互相獨立開發的技術。現時，憑藉著富士施樂產品開發速度和水準的提升，富士施樂可以根據自身開發的獨特技術、製造並向施樂公司供應其原創產品。因此，在與施樂公司之間的技術協議終止後，富士施樂將繼續提供採用富士施樂技術的施樂公司產品。

此外，根據該項指定銷售地區的技術協議，富士施樂一直以「富士施樂」品牌在亞太地區推展銷售活動，而施樂公司則以「施樂」品牌在其他地區進行銷售推廣。終止該技術協議將意味著從2021年4月起解除相關銷售地區的限制，為富士施樂以全新原創品牌在全球擴展的業務發展奠定了穩固的基礎。

在技術協議到期後，富士施樂從2021年4月1日起將公司名稱改為FUJIFILM Business Innovation Corp.。這將有利於迅速加強其文件和其周邊業務發展，以及擴展到全新的業務領域。富士施樂與富士膠片集團(FUJIFILM Group)旗下公司一起促進創新發展，藉此加快向市場推出採用雲端、人工智能和物聯網相關技術的解決方案和服務。

富士施樂總裁兼代表董事玉井光一(Kouichi Tamai)表示：「富士施樂現享有更大的自由度，並將重新定位於全球業務推廣上。今天宣布終止與施樂公司之間的技術協議一事，除了解除對富士施樂的限制，更讓我們可以在2021年4月之後利用自己的技術，以及與其他富士膠片集團旗下公司擁有的技術協同合作，以我們自己的創新品牌在全球生產/銷售產品和解決方案。此外，富士施樂於上年度11月宣布成為富士膠片控股公司(FUJIFILM Holdings Corporation)的獨資子公司，也使我們能夠更有效地投資有關新業務、建立聯盟和全球收購的業務進行決策。這些令人振奮的新措施將造福我們的所有客戶——包括我們在亞太地區的現有客戶以及在美國/歐盟地區的未來客戶。透過不斷開發可提升效率的創新產品和解決方案，幫助客戶解決其業務挑戰。」

儘管技術協議快將到期，但與施樂公司的產品供應協議仍繼續有效，富士施樂和施樂公司將繼續充當彼此的產品供應商。

富士施樂的背景

富士施樂是富士膠片集團旗下公司，於1962年在日本成立。從影印機開始，富士施樂為辦公室工作帶來了革新，持續提供可提高工作效率的解決方案。公司現已發展成為一家價值100億美元的企業，並於2019年11月8日成為富士膠片控股公司的獨資子公司。

http://www.fujixerox.com

Xerox、Xerox和設計以及Fuji Xerox和設計是施樂公司在日本和/或其他國家的商標或註冊商標。

本新聞稿中提及的服務和產品名稱是其各自所屬公司的商標或註冊商標。

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