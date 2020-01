SAB Biotherapeutics annonce un accord de recherche et de collaboration avec CSL Behring

SIOUX FALLS, Dakota du Sud--(BUSINESS WIRE)--SAB Biotherapeutics (SAB), une société de développement biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans la promotion d’une nouvelle classe d’immunothérapies, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu plusieurs accords de collaboration et d’option avec le leader mondial de la biothérapie, CSL Behring. Ces collaborations exploreront la possibilité et le potentiel de nouvelles thérapies visant à traiter les maladies auto-immunes, infectieuses et idiopathiques difficiles en s’appuyant pour cela sur la plateforme DiversitAb™ de SAB.

Une ingénierie génétique avancée a permis à SAB de développer une plateforme unique permettant de produire naturellement et rapidement de grandes quantités d’anticorps humains sans faire appel à des donneurs humains.

L’accord porte entre autres sur un programme de recherche qui étudiera une nouvelle source potentielle d’immunoglobuline G (IgG) humaine. L’IgG humaine est actuellement utilisée pour un certain nombre de maladies immunologiques et neurologiques, notamment l’immunodéficience primaire, la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC), le syndrome de Guillain-Barré (SGB), le purpura thrombopénique immunologique (PTI) et la neuropathie motrice multifocale (NMM).

CSL Behring est un leader sur le marché mondial des immunoglobulines et elle a connu une croissance importante au cours des cinq dernières années. Les facteurs clés qui alimentent la croissance du marché sont le vieillissement de la population, l’accent accru mis sur le diagnostic et le traitement des maladies immunitaires et leur utilisation accrue dans de nouvelles indications.

« SAB Biotherapeutics a développé une plateforme très intéressante et nouvelle pour la production d’immunoglobulines humaines », a déclaré le Dr Andrew Nash, vice-président principal de la recherche chez CSL Behring. « CSL Behring est engagée dans le développement continu de thérapies innovantes qui répondent aux besoins non satisfaits des patients atteints de maladies rares et graves. Cette collaboration fournira à nos deux sociétés l’occasion d’explorer le potentiel d’un impact positif de ces nouvelles approches dans des domaines lacunaires. »

L’équipe de R&D de CSL Behring comprend plus de 1 700 scientifiques à l’échelle mondiale, avec un investissement en R&D dépassant les 800 millions USD en 2018-2019.

« Nous sommes ravis que CSL Behring ait choisi de travailler avec SAB Biotherapeutics pour explorer de nouvelles immunothérapies en mettant à profit notre plateforme technologique », a déclaré le Dr Eddie J. Sullivan, président-directeur général et cofondateur de SAB Biotherapeutics. « Nous sommes convaincus que la combinaison de nos capacités uniques de développement et de production d’anticorps humains avec la franchise établie d’immunoglobulines de CSL Behring et leur vaste expertise en termes de développement biopharmaceutique va aider à élargir les possibilités thérapeutiques. »

CSL Behring et SAB partageront le programme de recherche et les coûts connexes. La phase initiale devrait être achevée en 2020. La collaboration pourrait conduire à des accords ultérieurs de développement et de commercialisation.

À propos de SAB Biotherapeutics, Inc.

Basée à SIOUX FALLS, dans le Dakota du Sud, SAB Biotherapeutics, Inc. (SAB) est une société de développement biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans la promotion d’une nouvelle classe d’immunothérapies à base d’anticorps polyclonaux entièrement humains. Forte d’une ingénierie génétique et d’une science des anticorps figurant parmi les plus complexes au monde, SAB possède la seule plateforme capable de produire rapidement et à l’échelle commerciale des immunothérapies naturelles, hautement ciblées et puissantes. La société a mis en place des programmes dans le domaine de l’auto-immunité, des maladies infectieuses, de l’inflammation et de l’oncologie exploratoire.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.