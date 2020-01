A Transgene e a NEC iniciam dois estudos clínicos com a TG4050, uma vacina contra o câncer alimentada por IA para cânceres do ovário, cabeça e pescoço

STRASBOURG, França e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--A Transgene (Euronext Paris: TNG), uma empresa de biotecnologia que elabora e desenvolve imunoterapias baseadas em vírus para o tratamento do câncer, e a NEC Corporation (NEC; TOKYO: 6701), líder em tecnologias de TI e de rede, anunciaram hoje que os primeiros pacientes foram registrados nos estudos clínicos realizados pela primeira vez em humanos para a avaliação da TG4050, uma vacina terapêutica baseada na tecnologia myvac™ e alimentada pelas capacidades de IA de última geração da NEC. Nesses estudos clínicos de Fase 1, a TG4050 está sendo administrada para pacientes com câncer de cabeça e pescoço que apresentaram um alto risco de recidiva após cirurgia e pacientes com câncer do ovário após cirurgia e terapia adjuvante.

A tecnologia myvac™ altamente inovadora da Transgene permite a geração de uma imunoterapia baseada em vírus dentro de pouco tempo enquanto decodifica mutações específicas do paciente identificadas e selecionadas pelo Neoantigen Prediction System da NEC.

A TG4050 foi criada para atender até 30 neoantígenos específicos do paciente (mutações das células de câncer). Eles foram selecionados usando a Neoantigen Prediction System da NEC, uma tecnologia avançada de IA que já foi aplicada no campo da oncologia. O sistema de predição é baseado em mais de duas décadas de especialidade em IA e foi treinado em dados imunológicos proprietários, permitindo a priorização e seleção das sequências mais imunológicas.

A Transgene usa sua especialidade na vetorização viral via myvac™ para incorporar as sequências neoantígenos selecionadas no genoma do vetor viral da Modified Vaccinia (MVA). A Empresa estabeleceu também uma boa prática de fabricação (Good Manufacturing Practice, GMP) usada internamente dedicada à fabricação de lotes individualizados de TG4050 necessários para o desenvolvimento clínico desta nova vacina terapêutica.

“Como o câncer de cada paciente é diferente, desenvolvemos uma terapia que transforma a sólida assinatura genética do tumor de cada paciente em uma arma específica contra o câncer altamente potente. A TG4050 é baseada em um vetor viral MVA com comprovação de atividade biológica e com a habilidade de elicitar uma resposta imunológica contra antígenos associados a tumor. Nossa parceria com a NEC garante que a TG4050 está se beneficiando da sua especialidade líder mundial da inteligência artificial e seu único algoritmo que é usado para selecionar até 30 antígenos específicos do paciente que permite que esta nova vacina induza uma forte resposta imunológica. Estamos convencidos que a TG4050, que se encontra neste momento de transição da imunoterapia e da ciência de grandes dados, irá marcar o início de uma nova era na luta contra o câncer”, explicou Philippe Archinard, presidente e diretor executivo da Transgene.

“Estamos entusiasmados em registrar nossos primeiros pacientes nesses estudos clínicos e ver o avanço da TG4050 à clínica. Esse é um outro passo na realização de uma imunoterapia impulsionada pela IA individualizada para cada paciente. Nossa exclusiva parceria com a Transgene nos permite potencializar seu significativo know-how no desenvolvimento clínico e plataforma de entrega de vetor clínico comprovada. Estamos esperançosos de que a TG4050 fará uma diferença significativa para pacientes em todo o mundo”, comentou Osamu Fujikawa, vice-presidente sênior da NEC Corporation.

O estudo clínico de Fase 1 da TG4050 está registrando pacientes com câncer de ovário após cirurgia e quimioterapia de primeira linha. Este estudo multicêntrico de um braço recrutará pacientes nos Estados Unidos e na França. Os endpoints do estudo incluem segurança, viabilidade e atividade biológica da vacina terapêutica. O Dr. Matthew Block, MD, PhD, imunologista e médico oncologista da the Mayo Clinic, está conduzindo o estudo nos EUA; na França, o estudo será conduzido pelo Dr. Martinez na Toulouse-Oncopole e pelo Professor Le Tourneau no Institut Curie.

Outro estudo clínico de Fase 1 da TG4050 está registrando pacientes diagnosticados recentemente com carcinoma de célula escamosa, negativo para HPV, locoregional avançado da cabeça e pescoço (SCCHN) que receberam uma terapia adjuvante (primeira linha) após cirurgia. Este estudo multicêntrico, em caráter aberto, randomizado de dois braços incluirá pacientes do RU e da França. Os pacientes receberão a monoterapia da TG4050 após a conclusão da terapia adjuvante ou em combinação com padrão de cuidados na ocasião da recorrência. Os endpoints do estudo incluem segurança, viabilidade e atividade biológica da vacina terapêutica. Na França, o estudo está sendo conduzido pelo Professor Delord no Toulouse-Oncopole e pelo Professor Le Tourneau no Institut Curie; no RU, o estudo é coordenado pelo Professor Ottensmeier da Southampton University.

Ambos os estudos são patrocinados pela Transgene e financiados em conjunto pela Transgene e pela NEC.

Sobre a Transgene

Informações adicionais sobre a Transgene estão disponíveis em: www.transgene.fr.

Sobre a NEC Corporation

Para obter mais informações, visite a NEC em www.nec.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.