Andersen Global zet uitbreiding in Afrika voort met eerste Tunesisch samenwerkend bedrijf

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global zet de uitbreiding van haar voetafdruk in Afrika verder voort en heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met het in Tunesië gevestigde belastingadviesbureau Jelil Bouraoui & Associates.

Jelil Bouraoui & Associates is in 1981 opgericht door managing partner Jelil Bouraoui en is uitgegroeid tot een all-round belastingadviesbureau met meer dan 40 fiscaal professionals dat diensten verleent aan een breed scala van branches, waaronder financiële instellingen, productiebedrijven, olie en gas, landbouw, horeca, mijnbouw, handel en transport.

“Wij zetten ons er erg voor in om te zorgen dat onze klanten geheel tevreden zijn met de allerbeste oplossingen die hun activiteiten ondersteunen en wij weten dat zij onze transparantie waarderen,” aldus Jelil. “Meer dan 30 jaar geleden heb ik een deel van mijn loopbaan bij Arthur Andersen doorgebracht en onze visie sluit zeer duidelijk aan bij die van Andersen Global. Wij kijken ernaar uit om door onze samenwerking met de organisatie onze aanwezigheid te versterken, niet alleen in Afrika maar ook wereldwijd.”

“De samenwerking met Jelil Bouraoui & Associates in Tunesië was de meest logische aanvulling. Wij verwelkomen Jelil met plezier terug bij de Andersen-familie,” aldus Mark Vorsatz, Chairman van Andersen Global en CEO van Andersen. “Jelil en zijn team tonen consequent hun inzet voor rentmeesterschap en het bieden van een consistent proces aan klanten, wat heel duidelijk onze waarden weergeeft. In deze tijd is het zeer belangrijk dat we ons richten op synergistische personen, terwijl wij de uitbreiding van ons mondiale platform voortzetten.”

