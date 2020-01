Andersen Global fortsætter sin ekspansion i Afrika med debut af tunesisk samarbejdsfirma

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global annoncerede en yderligere udvidelse af sit fodaftryk i Afrika, da det har underskrevet en samarbejdsaftale med det tunesiske skattefirma Jelil Bouraoui & Associates.

Jelil Bouraoui & Associates blev grundlagt af administrerende direktør Jelil Bouraoui i 1981 og er vokset til at omfatte mere end 40 skatteeksperter. Det er et full service-skatteselskab, der leverer tjenester til en lang række brancher, herunder finansielle institutioner, produktion, olie og gas, landbrug, hotel- og restaurationsbranchen, minedrift, handel og transport.

”Vi er dybt engageret i at sikre, at vores kunder er fuldt ud tilfredse med de uovertrufne løsninger, der understøtter deres drift og ved, at de værdsætter vores gennemsigtighed,” sagde Jelil. ”Jeg har tilbragt en del af min karriere hos Arthur Andersen for mere end 30 år siden, og vores vision er i stærk overensstemmelse med Andersen Global. Vi ser frem til at styrke vores tilstedeværelse ikke kun i Afrika, men også globalt gennem vores samarbejde med organisationen.”

”At samarbejde med Jelil Bouraoui & Associates i Tunesien var den mest logiske tilføjelse. Vi har også fornøjelsen af at byde Jelil velkommen tilbage i Andersen-familien,” sagde Mark Vorsatz, bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen. ”Jelil og hans team demonstrerer konsekvent deres engagement i forvaltning og tilvejebringer en sømløs proces for kunder, der så tydeligt repræsenterer vores værdier. På nuværende tidspunkt er det vigtigt, at vi danner partnerskaber med synergistiske individer, idet vi fortsætter med at udvide vores globale platform.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk separate, uafhængige medlemsfirmaer, der består af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 5.000 eksperter globalt og er repræsenteret mere end 167 steder via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

