Ambarella anuncia SoCs de câmera automotiva CV22FS e CV2FS para sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS)

Ambarella unveils CV22FS and CV2FS automotive camera chips for ADAS applications during CES 2020 with endorsements from partners HELLA Aglaia and ZF. (Graphic: Business Wire)

Ambarella unveils CV22FS and CV2FS automotive camera chips for ADAS applications during CES 2020 with endorsements from partners HELLA Aglaia and ZF. (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--A Ambarella, Inc. (Nasdaq: AMBA), uma empresa especializada em tecnologias de visão baseadas em inteligência artificial (IA), anunciou hoje os sistemas integrados (system on chips, SoC) de câmera automotiva CV22FS e CV2FS com processamento CVflow® AI e conformidade ASIL B para permitir aplicações críticas de segurança. Ambos os chips têm como alvo câmeras ADAS de visão estéreo e monocular voltadas para a frente e Unidades de Controle Eletrônico (ECUs) de visão computacional para níveis de autonomia L2+ e mais altos. Com um consumo de energia extremamente baixo, o CV22FS e o CV2FS possibilitam que empresas tier-1 e OEMs atendam aos requisitos de desempenho do New Car Assessment Program (NCAP) dentro das restrições de consumo de energia das câmeras ADAS de caixa única montadas no para-brisa. Outras aplicações em potencial para os processadores incluem espelhos eletrônicos com detecção de ponto cego (blind spot detection, BSD), câmeras internas de monitoramento de motorista e cabine e monitores de visão panorâmica (AVM) com assistência de estacionamento.

Os dois novos SoCs são as mais recentes adições à bem-sucedida família CVflow SoC da Ambarella, que oferece aos OEMs automotivos, tier-1s e parceiros de desenvolvimento de software uma plataforma aberta para sistemas automotivos diferenciados e de alto desempenho.

A ZF, uma tier-1 de tecnologia global e fornecedora de sistemas para automóveis e veículos comerciais, está trabalhando com a Ambarella em sistemas de visualização e detecção:

“A ZF tem o prazer de trabalhar com a Ambarella na próxima geração de plataformas de visualização inteligentes para visualização 360º (Surround View Visualization), processamento de visão autônoma de monitoramento de motorista e soluções e-mirror para os mercados de veículos de passeio e comerciais”, disse Aaron Jefferson, vice-presidente do planejamento de produtos ADAS na ZF. “A combinação de imagem de alta qualidade e processamento avançado de IA dos SoCs CVflow permite que a ZF ofereça uma ampla variedade de aplicativos de visualização e sensoriamento interno”.

HELLA Aglaia, desenvolvedora líder global de software de percepção visual inteligente, trabalhou com os processadores CVflow da Ambarella no ano passado:

“Escolhemos os SoCs CVflow da Ambarella devido à sua capacidade de fornecer desempenho de processamento de visão por computador extremamente alto com consumo de energia muito baixo”, disse Kay Talmi, diretor da HELLA Aglaia. “Com a introdução dos SoCs ASIL CV22FS e CV2FS, a Ambarella agora oferece os recursos funcionais de segurança exigidos pelas OEMs automotivas para a produção em massa de sistemas críticos de segurança.”

“A arquitetura CVFlow da Ambarella oferece uma combinação incomparável de desempenho de IA e eficiência energética”, disse Fermi Wang, presidente e diretor executivo da Ambarella. “Temos o prazer de apresentar esses SoCs CVflow compatíveis com ASIL, cumprindo nossas promessas para nossos parceiros e clientes e demonstrando ainda mais nosso compromisso com o mercado automotivo”.

A arquitetura CVflow do CV22FS e CV2FS fornece processamento de visão computacional em resolução de 8 megapixels ou superior a 30 quadros por segundo para reconhecimento de objetos a longas distâncias e com alta precisão. Os SoCs incluem um acelerador de fluxo óptico denso para localização e mapeamento simultâneos (SLAM), bem como estimativa de distância e profundidade. A entrada do sensor multicanal de alta velocidade e o pipeline de processamento de sinal de imagem (ISP) da Ambarella fornecem o suporte necessário para a entrada da câmera, mesmo em condições de iluminação desafiadoras. O CV2FS também permite aplicativos avançados de visão estéreo, adicionando um mecanismo de disparidade densa.

A Ambarella demonstrará sua família de SoC CVflow durante a CES 2020 para selecionar clientes e parceiros. As demonstrações incluirão os algoritmos ADAS de deep learning da HELLA Aglaia e o protótipo de veículo autônomo EVA (Embedded Vehicle Autonomy) da Ambarella. A Ambarella também demonstrará uma variedade de aplicativos de outros parceiros importantes em execução no CVflow.

O CV22FS e o CV2FS estarão disponíveis para teste para os clientes no primeiro semestre de 2020.

Principais recursos do SoC CV22FS e CV2FS:

- Arquitetura CVflow com suporte DNN

- Arm® Cortex®-A53 quad-core de 1 GHz com extensões DSP NEON™ e FPU

- Ilha de segurança com dual-core lock step (DCLS) Arm® R52 para ASIL-C

- Motor de fluxo óptico denso

- Mecanismo denso de disparidade estéreo (apenas CV2FS)

- Nível de segurança funcional ASIL B

- Interfaces SLVS/MIPI CSI-2/LVCMOS de alta velocidade

- ISP multicanal com taxa de pixels de entrada de até 480 megapixels/s

- Suporte nativo aos formatos de sensor RGGB, RCCB, RCCC, RGB-IR e monocromático

- Processamento de alta exposição de alta faixa dinâmica (HDR) e mitigação de cintilação por LED

- Correção da distorção geométrica de olho de peixe acelerado por hardware em tempo real e correção de distorção de lente (LDC)

- Codificação AVC de 4 megapixels para registro de vídeo e transmissão de vídeo sem fio

- Conjunto de interfaces que inclui CAN FD, Gigabit Ethernet, dispositivo e host USB 2.0, controladores dual SD com suporte SDXC, saída MIPI DSI/CSI-2 de 4 pistas

- Recursos avançados de segurança, incluindo OTP para inicialização segura, TrustZone® e virtualização de IO

- AEC-Q100 grau 2 (temperatura de operação de -40C a +125C (T J ))

- Tecnologia de processo de 10 nm

O URL deste comunicado de imprensa e a imagem relacionada: https://www.ambarella.com/news-events/

Sobre a Ambarella

Os produtos da Ambarella são usados em uma ampla variedade de aplicativos de visão humana e computacional, incluindo segurança por vídeo, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), espelho eletrônico, câmeras para carros, monitoramento de motorista/cabine, direção autônoma e para aplicações robóticas. Os sistemas integrados (system on chips, SoC) de baixo consumo de energia da Ambarella oferecem compactação de vídeo de alta resolução, processamento avançado de imagens e um poderoso processamento de rede neural profunda para permitir que câmeras inteligentes extraiam dados valiosos de fluxos de vídeo de alta resolução. Para saber mais, acesse www.ambarella.com.

Sobre HELLA Aglaia

HELLA Aglaia Mobile Vision GmbH é uma subsidiária completa da HELLA GmbH & Co. KGaA e é um dos principais desenvolvedores globais de sistemas de sensores visuais inteligentes. O resultado de muitos anos de experiência, nossa experiência em sistemas de câmeras mono e estéreo, processamento de imagens e programação de software possibilita o desenvolvimento de soluções industriais inovadoras e produtos altamente eficazes para sistemas de assistência ao motorista, eletromobilidade e contagem de pessoas. Muitos de nossos produtos estabelecem padrões internacionais e abrem possibilidades de aplicação completamente novas e oportunidades futuras. Para mais informações, acesse o site www.hella-aglaia.com

Todos os nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas registradas pertencem a seus respectivos titulares. A Ambarella reserva para si o direito de alterar as ofertas, especificações e preços dos produtos e serviços a qualquer momento sem comunicado prévio. ©2020 Ambarella. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.