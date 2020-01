BNP Paribas Securities Services élargit son contrat avec Temenos

GENEVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN), une société spécialisée dans les progiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui que BNP Paribas Securities Services a étendu sa licence pour Temenos Multifonds Global Accounting et Temenos Multifonds Global Investor. La plateforme logicielle unique globale et le modèle opérationnel intégré de Temenos fourniront des services localisés de comptabilité et de reporting afin de soutenir la gestion des opérations d'administration de fonds de BNP Paribas Securities Services.

BNP Paribas Securities Services est le partenaire de Temenos depuis plus de 20 ans, ayant initialement déployé la plateforme d'administration de fonds de Temenos au Luxembourg afin de remplacer son architecture actuelle et fournir la flexibilité essentielle pour permettre à BNP Paribas de convaincre de nouveaux pays d'adopter rapidement sa plateforme mondiale. En utilisant une plateforme modulable et en permettant un traitement davantage automatisé basé sur les exceptions, BNP Paribas Securities Services tirera parti d'une plus grande efficacité opérationnelle, de coûts réduits et de nouvelles opportunités de croissance.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique de longue date, Temenos a récemment finalisé l'intégration de Temenos Multifonds Global Accounting au sein de l'activité d'administration des fonds nationaux de BNP Paribas Securities Service en France. Réalisé en moins de deux ans, ce projet a couvert 1.300 fonds, représentant plus de 20% de l'ensemble du marché français.

Alain Pochet, Responsable de la Prestation client chez BNP Paribas Securities Services, a commenté en ces termes:"Nous sommes ravis de poursuivre ce partenariat stratégique de longue durée avec Temenos. L'investissement de la société dans la R&D signifie que nous allons continuer de tirer parti de progiciels bancaires de pointe de nouvelle génération, qui nous permettront d'améliorer notre efficacité opérationnelle et de rationaliser notre modèle opérationnel afin de pouvoir rapidement convaincre de nouvelles juridictions et ainsi accroître notre activité dans la durée."

Max Chuard, PDG de Temenos, a déclaré: "Continuer à soutenir BNP Paribas Securities Services alors que la société continue d'optimiser ses opérations mondiales d'administration de fonds et d'améliorer son efficacité opérationnelle est un grand privilège. Tout au long de ce partenariat de longue durée, nos objectifs ont été constamment alignés sur ceux de BNP Paribas qui a adopté nos produits leaders du marché afin d'améliorer l'administration de ses fonds grâce à une gestion sophistiquée des flux de travail, ainsi que des techniques de production et de contrôle. Forte de 20 années d'antécédents dans la fourniture de progiciels d'administration de fonds de premier plan, soutenant 7 milliards d'actifs et plus de 30.000 fonds dans 30 pays, Temenos possède un modèle de progiciel transformateur qui fournit une meilleure efficacité, des coûts réduits et permet à nos clients de tirer parti de futures opportunités de croissance."

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas Securities Services, une filiale à cent-pour-cent du Groupe BNP Paribas, est un fournisseur mondial de premier plan de services de banque dépositaire et de services de titres. Nous appuyant sur la solidité du Groupe BNP Paribas, nous fournissons des solutions de services post-négociation et multi-actifs destinées aux participants du marché côté acheteur et côté vendeur, aux entreprises et aux émetteurs. Fort d'une portée globale couvrant plus de 90 marchés, notre réseau - l'un des plus vaste de l'industrie - permet à nos clients d'optimiser leurs opportunités d'investissement dans le monde entier.

A propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN), qui a son siège à Genève, est le leader mondial des logiciels bancaires; la société collabore avec les banques et autres établissements financiers pour transformer leurs modes opératoires et les aider ainsi à rester à l'avant-garde d'un marché en évolution. Plus de 3 000 entreprises à travers le monde, dont 41 des 50 plus grandes banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions de plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos propose des solutions logicielles native et agnostique du Cloud computing pour le front-office et des services bancaires de base, de paiements, de gestion de fonds et de gestion de patrimoine qui permettent aux banques d'offrir à leurs clients des expériences régulières et sans friction et de gagner en excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des coefficients d'exploitation de 25,2 % et un rendement des capitaux propres de 25,0 %, soit 2 fois plus élevé que la moyenne du secteur. Ces clients investissent également plus de 53 % de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit 2,5 fois la moyenne du secteur, ce qui prouve que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.temenos.com.

