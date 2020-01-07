泰雷茲向澳大利亞昆士蘭州提供數位執照解決方案

巴黎拉德芳斯區--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--泰雷茲(Thales)已與澳大利亞昆士蘭州運輸和主要道路部(TMR)以及昆士蘭州的本地中小型企業Code Heroes和Aliva，簽定了一份設計、開發和交付該州首個數位執照應用程式的合約。

泰雷茲與TMR及TMR的客戶緊密合作，共同設計了一項以應用程式為基礎的全整合解決方案，能夠管理來自各種來源的多種數位認證。這項整合了後端平臺與代管服務的綜合解決方案建立在金雅拓的下一代數位身份證平臺和電子錢包技術的基礎上，該技術是全球公認的基於智慧手機的安全金庫，可儲存擁有者的全部數位身分認證。

泰雷茲於2019年4月在TMR採購過程中完成了對金雅拓的收購，從而獲得了一系列高度互補的技術和能力，並鞏固了泰雷茲在數位身分和安全領域的全球領先地位。

這項多合一的數位執照解決方案利用增強隱私的應用程式作為安全的數位金庫，用於儲存各種數位化的官方文件，最初從擁有者的駕駛執照、照片身分證、海事許可證和車輛登記證開始。該創新解決方案可透過智慧手機進行輕鬆存取，同時確保擁有者可以完全控制其個人資料和自由決定要共用哪些資訊、與誰共用以及何時共用。

該應用程式還將為昆士蘭州居民提供存取TMR線上服務的安全閘道，為將來擴展到其他州政府線上服務提供了預留介面。

該創新解決方案將於2020年初在弗雷澤海岸試行，然後擴展到其他地區，並涵蓋昆士蘭全州370多萬人。

昆士蘭州數位執照開創了澳大利亞數位執照的先河，它將遵守符合國際ISO標準的行動駕駛執照標準，從而使該州的數位駕照可在包括美國、英國和法國的全球18個以上的國家得到認可和實際使用。

泰雷茲澳大利亞執行長Chris Jenkins表示：

「我們很高興與昆士蘭州政府合作，提供我們安全的數位身分錢包解決方案。這是泰雷茲和金雅拓合併後在澳大利亞獲得的首個重要合約。兩家技術巨頭的合併加強了泰雷茲作為數位安全領域全球領導者的地位。獲得昆士蘭數位執照端對端解決方案的合約證明了兩家公司的合併取得了成功。」

致編輯：

金雅拓的解決方案定位於現代生活的核心領域，從支付到企業安全和物聯網。它們對身分、交易以及設備進行驗證，對資料加密並為軟體創造價值——協助公司和政府為數十億人和設備提供安全的數位服務。

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泰雷茲在2018年創造了190億歐元的收入，在68個國家擁有8萬名員工。

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