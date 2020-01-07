巴黎拉德芳斯区--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--泰雷兹(Thales)已与澳大利亚昆士兰州交通和主要道路部(TMR)以及昆士兰州的本地中小型企业Code Heroes和Aliva，签署合同，以设计、开发和交付该州首个数字执照应用程序。

泰雷兹与TMR及其客户紧密合作，共同设计了一款基于应用程序的全集成解决方案，能够管理多种来源的数字凭证。这项集成了后端平台与托管服务的综合解决方案建立在金雅拓的下一代数字身份平台和电子钱包技术的基础上，该技术是全球公认的基于智能手机的安全保险库，可存储所有者的全部数字身份凭证。

泰雷兹于2019年4月在TMR采购期间完成了对金雅拓的收购，获得了一系列高度互补的技术和能力，加强了泰雷兹在数字身份和安全领域的全球领先地位。

这款多合一的数字执照解决方案利用增强隐私保护的应用程序作为安全的数字保险库，用于存储各种数字化的官方证件，最初从所有者的驾驶执照、照片身份证、海事执照和车辆登记证开始。该创新解决方案可通过智能手机进行轻松访问，同时确保所有者可以完全控制其个人数据，自由决定要共享哪些信息、与谁共享以及何时共享。

该应用程序还将为昆士兰州居民提供访问TMR在线服务的安全网关，支持将来扩展到其他州政府的在线服务。

该创新解决方案将于2020年初在弗雷泽海岸试行，然后扩展到其他地区，并覆盖昆士兰全州370多万人。

昆士兰州数字执照开创了澳大利亚数字执照的先河，它将遵守符合国际ISO标准的移动驾驶执照标准，从而使该州的数字驾照可在包括美国，英国和法国的全球18个以上的国家得到认可和实际使用。

泰雷兹澳大利亚首席执行官Chris Jenkins表示：

“我们很高兴与昆士兰州政府合作，提供我们安全的数字身份钱包解决方案。这是泰雷兹和金雅拓整合后在澳大利亚获得的首个重要合同。两家技术巨头的整合加强了泰雷兹作为数字安全领域全球领导者的地位。获得昆士兰数字执照端到端解决方案的合同证明了两家公司的整合取得了成功。”

致编辑：

金雅拓的解决方案定位于现代生活的核心领域，从支付到企业安全和物联网。它们对身份、交易以及设备进行验证，对数据加密并为软件创造价值——助力公司和政府为数十亿人和设备提供安全的数字服务。

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