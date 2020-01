 Thales Fornecerá Solução de Carteira de Habilitação Digital para Queensland, Austrália

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--A Thales assinou um contrato de parceria com o Departamento de Transportes e Rodovias (TMR) de Queensland na Austrália e as SMEs locais de Queensland, Code Heroes e Aliva, para conceber, desenvolver e entregar o primeiro Aplicativo de Carteira de Habilitação Digital do Estado.

A Thales trabalhou em estreita colaboração com a TMR e seus clientes para conceber uma solução totalmente integrada, baseada em aplicação, capaz de gerenciar várias credenciais digitais de diversas fontes. A solução abrangente que integra uma plataforma de back-end com serviços gerenciados, e se baseia na nova geração da tecnologia de Carteira e Plataforma de Identidade Digital da Gemalto, uma aplicação baseada em smartphone, segura e comprovada mundialmente, para abrigar todas as credenciais de identidade digital do títular do documento.

A Thales concluiu a aquisição da Gemalto em abril de 2019 durante o processo de contratação feito pela TMR, adquirindo um conjunto de tecnologias e competências altamente complementares, e reforçando o status da Thales como líder mundial em identidade e segurança digital.

A solução de Carteira de Habilitação Digital multifuncional utiliza uma aplicação de privacidade aprimorada que funciona como um cofre digital seguro para armazenar uma ampla variedade de documentos oficiais digitalizados, começando com a carteira de motorista, o cartão de identificação com foto, a licença de condução marítima e o registro de veículo do proprietário. A solução inovadora oferece facilidade de acesso por meio de um smartphone, garantindo ao títular o controle total sobre seus dados pessoais e a liberdade de decidir exatamente quais informações compartilhar, com quem e quando.

O aplicativo também fornecerá aos cidadãos de Queensland um gateway seguro para acessar serviços online da TMR, oferecendo a oportunidade de expandir para outros serviços online do Governo do Estado no futuro.

A solução inovadora será testada em Fraser Coast no início de 2020, antes de se estender aos outros locais regionais e se tornar disponível a mais de 3,7 milhões de cidadãos de Queensland em todo o Estado.

Pela primeira vez na Austrália, a Carteria de Habilitação Digital de Queensland atenderá à Norma Internacional de Licença para Condução Móvel compatível com o padrão ISO, permitindo que carteiras de motorista digitais sejam reconhecidas e utilizadas em mais de 18 países, incluindo EUA, Reino Unido e França.

O Diretor Executivo da Thales na Austrália, Chris Jenkins, disse:

"Estamos empolgados com esta parceria com o Governo de Queensland para entregar nossa solução segura de Carteira de Identidade Digital. Este é o primeiro grande contrato adjudicado na Austrália que resultou da fusão da Thales e da Gemalto. A reunião de duas potências tecnológicas reforçou a posição de Thales como líder mundial em segurança digital. O contrato de solução de ponta da Habilitação Digital de Queensland é uma demonstração do sucesso da integração."

