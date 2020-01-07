安霸利用Amazon SageMaker Neo在眾多互聯攝影機上實現人工智慧

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--人工智慧(AI)視覺晶片公司安霸股份有限公司(Ambarella, Inc., Nasdaq: AMBA)今日宣佈，安霸和Amazon Web Services, Inc. (AWS)的客戶即日起可按一下使用Amazon SageMaker Neo來訓練機器學習(ML)模型，並可在配備Ambarella CVflow®技術支援的AI視覺晶片系統 (SoC)的任何裝置上運行。

直至現在，開發人員仍必須以人工方式為採用安霸AI視覺SoC的裝置進行ML模型最佳化。此步驟可能增加應用程式開發過程的延遲和錯誤。安霸和AWS合力將安霸工具鏈與Amazon SageMaker Neo雲端服務相整合，進而簡化了流程。現在，開發人員只需將他們訓練有素的模型引入Amazon SageMaker Neo，即可為Ambarella CVflow支援的SoC自動進行模型最佳化。

客戶可利用MXNet、TensorFlow、PyTorch或XGBoost建構ML模型，並使用Amazon SageMaker在雲端或本機電腦上訓練模型。然後，他們可以將模型上傳到其AWS帳戶，並使用Amazon SageMaker Neo來促使安霸SoC的模型最佳化。他們可以選擇CV25、CV22或CV2作為編譯目標。Amazon SageMaker Neo將經過訓練的模型編譯成可執行檔，該可執行檔針對安霸的CVflow神經網路加速器進行最佳化。編譯器運用一系列最佳化功能，可以使模型在安霸SoC上的運行速度提高多達2倍。客戶可以下載編譯後的模型，並將其部署到他們配備安霸的裝置中。經最佳化的模型可在專門為安霸SoC建構的Amazon SageMaker Neo運行環境中運行，並且可用於安霸SDK。Amazon SageMaker Neo運行時的磁片和記憶體占用量不到TensorFlow、MXNet或PyTorch的十分之一，這使得在互聯攝影機上部署ML模型變得更有效率。

安霸行銷與業務開發副總裁Chris Day表示：「安霸的CVflow AI視覺處理器現已投入量產，可用於家庭監控、企業視訊安全監控和汽車市場。按一下即可選擇安霸SoC並編譯經過訓練的ML模型，此種能力是強大的工具，它使我們的客戶能夠快速將下一代AI產品推向市場。」

安霸的CVflow SoC系列採用先進的10奈米製程，可設計具有超低功耗操作的小型高效能視覺系統。例如，安霸CV22 CVflow SoC以每秒30幀(fps)的全4K或8百萬像素解析度提供電腦視覺處理，而其影像訊號處理器(ISP)則可在弱光條件和高對比場景下提供卓越的影像效果，從而進一步強化晶片的電腦視覺功能。CV22還包含一系列先進的安全功能，可防止駭客入侵，包括安全啟動、TrustZone®、輸入/輸出(I/O)虛擬化，以及支援OTA線上升級。

Amazon Web Services, Inc. 機器學習與引擎副總裁Bratin Saha表示：「AWS提供最廣泛、最深層次的ML和AI服務，致力於解決開發人員面臨的一些最嚴峻挑戰。Amazon SageMaker是完全託管的服務，可為每個開發人員和資料專家提供快速建構、訓練和部署機器學習模型的能力。我們很高興看到VIVOTEK正在使用SageMaker Neo來簡化ML模型在安霸CVflow支援的IP攝影機邊緣的部署。」

全球首屈一指的IP監控解決方案提供商VIVOTEK (TWSE:3454)是安霸和AWS的客戶。該公司現在能夠使用Amazon SageMaker Neo，更快速地將先進ML功能部署到由安霸CV系列SoC支援的新攝影機產品線中。VIVOTEK INC.品牌業務部工程副總裁Steve Ma博士說表示：「我們很高興能夠探索培訓客戶需求日益增加的機器學習模型，並將其部署到我們未來由安霸CV系列支援且配置Amazon SageMaker Neo的攝影機中，此舉有可能為我們節省長達數月的人工調整各模型的時間，以獲致最佳邊緣效能。使用Amazon SageMaker Neo可確保我們的IP攝影機解決方案能夠全面利用安霸SoC市場領先的電腦視覺功能。」

安霸將於2020年國際消費電子展(CES 2020)期間向選定的客戶和合作夥伴展示與Amazon SageMaker Neo整合的產品。

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關於安霸

安霸的產品廣泛用於人機視覺應用，包括視訊安全監控、先進駕駛輔助系統(ADAS)、電子後視鏡、行車記錄儀、駕駛人/駕駛室監控、自動駕駛和機器人應用。安霸的低功耗晶片系統(SoC)提供高解析度視訊壓縮、先進影像處理，以及強大的深度神經網路處理功能，從而使智慧攝影機能夠從高解析度視訊流中提取有價值的資料。欲瞭解更多資訊，敬請造訪www.ambarella.com

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