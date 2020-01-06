HELLA和Oculii建立策略合作夥伴關係，提供可從先進駕駛輔助系統擴展到自動駕駛的雷達感知平臺——HELLA Ventures成為Oculii的投資人

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的汽車雷達、照明和電子系統供應商之一HELLA和雷達技術的先進軟體解決方案領域的先驅Oculii已建立策略合作夥伴關係，憑藉Oculii的虛擬孔徑成像軟體技術以及HELLA在汽車雷達領域的經驗和領導地位，提供適用於2/3級先進駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛(AD)的高效能雷達感應和感知解決方案。雙方將結合各自在其專長領域中的互補性專有技術和能力。

Oculii擁有專利的虛擬孔徑成像軟體技術，可大幅提高雷達相位陣列的角解析度，從而大幅提高當今ADAS解決方案以及未來自動駕駛汽車的安全性、可靠性和效率。該軟體技術可擴展角解析度，而無需多個主動式收發器或昂貴的天線技術，從而創造了一種符合成本效益的高效能解決方案，可大幅增強現有雷達架構。HELLA將充分利用這項軟體技術，發揮其在汽車雷達硬體設計經驗和整個供應鏈中進行產業化方面的強大能力，以利用和擴展其現有的雷達產品平臺。雙方的共同開發工作將為全球汽車OEM提供高解析度的一流2/3級ADAS成像雷達解決方案。

HELLA自動駕駛執行副總裁兼電子業務執行董事會成員Frank Petznick表示：「與Oculii的合作將使我們能夠充分利用先進的軟體技術來大幅提高我們領先的汽車雷達平臺的效能。」Petznick還表示：「憑藉Oculii的虛擬孔徑成像技術，我們將能夠開發催生ADAS新功能和推動AD趨勢的雷達解決方案。」

Oculii執行長Steven Hong博士表示：「我們尋求與OEM合作夥伴一起部署我們的虛擬孔徑成像雷達軟體技術，而HELLA是汽車雷達方面的領導者，是Oculii理想的策略合作夥伴。Oculii和HELLA將證明，我們的綜合專長可以提供滿足當今ADAS解決方案以及未來AD需求的雷達感知平臺。」

去年12月，HELLA Ventures還成為Oculii的股東。HELLA Ventures合夥人兼負責人Marco Marinucci表示：「Oculii和HELLA將攜手合作，透過專注於彼此的核心能力來加快各自產品的上市時間。對Oculii的投資完善了我們強大的ADAS/AD感知產品組合。」雙方的第一個聯合開發專案將立即啟動，目標是在2023年啟動生產。

有關Oculii與HELLA達成的合作夥伴關係的更多資訊，請聯絡info@oculii.com以安排在拉斯維加斯的CES 2020上與Oculii會面。

關於HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt：HELLA是一家在證券交易所上市的全球性家族企業，在約35個國家擁有超過125個分支機構。HELLA在2018/2019會計年度的銷售額為70億歐元，擁有39,000名員工，是領先的汽車業供應商之一。HELLA專門研究創新的照明系統和車輛電子產品，一個多世紀以來一直是汽車業和售後市場的重要合作夥伴。此外，HELLA還透過其特殊應用部門，開發、製造和銷售特種車輛的照明和電子產品。

關於Oculii：Oculii致力於開發高解析度成像雷達，以實現下一代自主系統。Oculii專有的虛擬孔徑成像雷達軟體可透過相位編碼調變方案提高任何陣列的角解析度，讓感測器能夠透過更多的計算/記憶體獲得更高的解析度，而非使用更多的實體收發器元件。在來自矽谷的一些頂級投資人和公司以及一家史丹佛StartX公司的支持下，Oculii正與自動駕駛汽車、機器人和無人機領域的領導者合作——透過先進、強大、可負擔的感知平臺幫助實現自動駕駛的未來。

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