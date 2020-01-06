HELLA和Oculii建立战略合作伙伴关系，提供可从先进驾驶辅助系统扩展到自动驾驶的雷达感知平台——HELLA Ventures成为Oculii的投资者

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的汽车雷达、照明和电子系统供应商之一HELLA和面向雷达技术的先进的软件解决方案领域的先驱Oculii已建立战略合作伙伴关系，依托Oculii的虚拟孔径成像软件技术以及HELLA在汽车雷达领域的经验和领导地位，提供适用于2/3级先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)的高性能雷达感应和感知解决方案。双方将结合各自在其专长领域中的互补性专有技术和能力。

Oculii拥有专利的虚拟孔径成像软件技术，可大大提高雷达相控阵的角分辨率，从而大幅提高当今ADAS解决方案以及未来自动驾驶汽车的安全性、可靠性和效率。该软件技术可扩展角分辨率，而无需多个有源收发器或昂贵的天线技术，从而创造了一种经济高效的高性能解决方案，可大幅增强现有雷达架构。HELLA将充分利用这一软件技术，发挥其在汽车雷达硬件设计经验和整个供应链中进行产业化方面的强大能力，以利用和扩展其现有的雷达产品平台。双方的共同开发工作将为全球汽车OEM提供高分辨率的一流的2/3级ADAS成像雷达解决方案。

HELLA自动驾驶执行副总裁兼电子业务执行董事会成员Frank Petznick表示：“与Oculii的合作将使我们能够充分利用先进的软件技术来大幅提高我们领先的汽车雷达平台的性能。”Petznick还表示：“借助Oculii的虚拟孔径成像技术，我们将能够开发催生ADAS新功能和推动AD趋势的雷达解决方案。”

Oculii首席执行官Steven Hong博士表示：“我们寻求与OEM合作伙伴一起部署我们的虚拟孔径成像雷达软件技术，而HELLA是汽车雷达方面的领导者，是Oculii理想的战略合作伙伴。Oculii和HELLA将证明，我们的综合专长可以提供满足当今ADAS解决方案以及未来AD需求的雷达感知平台。”

去年12月，HELLA Ventures还成为Oculii的股东。HELLA Ventures合伙人兼负责人Marco Marinucci表示：“Oculii和HELLA将携手合作，通过专注于彼此的核心能力来加快各自产品的上市时间。对Oculii的投资完善了我们强大的ADAS/AD感知产品组合。”双方的第一个联合开发项目将立即启动，目标是在2023年启动生产。

有关Oculii与HELLA达成的合作伙伴关系的更多信息，请联系info@oculii.com以安排在拉斯维加斯的CES 2020上与Oculii会面。

关于HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt：HELLA是一家在证券交易所上市的全球性家族企业，在约35个国家拥有超过125个分支机构。HELLA在2018/2019财年的销售额为70亿欧元，拥有39,000名员工，是领先的汽车行业供应商之一。HELLA专门研究创新的照明系统和车辆电子产品，一个多世纪以来一直是汽车行业和售后市场的重要合作伙伴。此外，HELLA还通过其特殊应用部门，开发、制造和销售面向特种车辆的照明和电子产品。

关于Oculii：Oculii致力于开发高分辨率成像雷达，以实现下一代自主系统。Oculii专有的虚拟孔径成像雷达软件可通过相位编码调制方案提高任何阵列的角分辨率，让传感器能够通过更多的计算/内存获得更高的分辨率，而非使用更多的物理收发器元件。在来自硅谷的一些顶级投资者和公司以及一家斯坦福StartX公司的支持下，Oculii正与自动驾驶汽车、机器人和无人机领域的领导者合作——通过先进、强大、可负担的感知平台帮助实现自动驾驶的未来。

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