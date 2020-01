Svante, LafargeHolcim, Oxy Low Carbon Ventures et Total étudient la faisabilité d’un dispositif industriel de captage et de valorisation du CO2 sur une installation américaine

VANCOUVER, Canada & ZURICH & HOUSTON & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Svante Inc., LafargeHolcim, Oxy Low Carbon Ventures LLC (OLCV), une filiale détenue à 100 % par Occidental, et Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) ont annoncé leur intention de mener une étude conjointe pour évaluer la viabilité et la conception d’une installation de captage du CO 2 d’échelle industrielle, à la cimenterie Holcim Portland à Florence, dans le Colorado, aux Etats-Unis.

Cette étude a pour objectif d’évaluer le coût d’un tel dispositif, qui serait conçu pour capter annuellement jusqu’à 725 000 tonnes de dioxyde de carbone, directement issu de la cimenterie LafargeHolcim. Ce dioxyde de carbone serait ensuite stocké définitivement en sous-sol par Occidental.

« La mission d’OLCV consiste à promouvoir les solutions bas carbone qui permettront de soutenir la croissance d’Occidental tout en réduisant les émissions. Notre participation à cette étude est cohérente avec nos objectifs concernant la recherche d’une solution économiquement viable vers une application à grande échelle des technologies de capture du carbone pour réduire les émissions » a déclaré le Président d’OLCV Richard Jackson.

Le dispositif à l’étude utilisera une technologie de Svante pour capter le CO 2 directement depuis les sites industriels à un coût en capital inférieur de moitié par rapport aux solutions existant déjà sur le marché. Le CO 2 ainsi capté serait stocké par Occidental, le leader du marché en matière de gestion et de stockage du CO 2 . Associer le captage du CO 2 d’une cimenterie et le stockage représente une étape significative pour l’industrie du ciment en vue de la réduction de son empreinte carbone.

« Etre à la pointe de la transition bas carbone nécessite des partenariats et un effort constant en matière d’innovation », affirme Jan Jenisch, directeur général de LafargeHolcim. « LafargeHolcim a investi massivement dans le développement de solutions bas carbone. Nous espérons que notre collaboration avec Svante, OLCV et Total permettra de mener à bien un projet de captage de CO 2 sur le territoire américain dans un avenir proche. »

« Grâce au coût réduit de la technologie de Svante et aux politiques volontaristes de crédits d’impôt – à l’instar du crédit d’impôt 45Q aux États-Unis – le captage de CO 2 peut être rentable dans le cadre de certaines applications industrielles à grande échelle comme la cimenterie », a déclaré le président-directeur général de Svante Inc, Claude Letourneau.

« Total consacre 10 % de son budget R&D annuel pour faire progresser significativement la technologie CCUS (captage, stockage et utilisation du CO 2 ), une technologie indispensable pour réduire les émissions de CO 2 à l’échelle mondiale. Notre investissement dans cette étude conjointe est pleinement en phase avec notre stratégie. Les résultats de cette étude nous aideront à poursuivre notre engagement dans le développement commercial du CCUS » a déclaré Marie-Noëlle Semeria, directrice R&D Groupe de Total.

Cette initiative conjointe fait suite au projet CO2MENT lancé récemment par Svante, LafargeHolcim et Total à la cimenterie Lafarge Richmond au Canada, et qui a déjà permis des progrès en matière de réinjection de CO 2 capté dans le ciment.

