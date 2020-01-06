夏普參展CES 2020：實現8K+5G生態系統

拉斯維加斯和日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--夏普公司(Sharp Corporation, TOKYO:6753)將重返2020年國際消費電子展(CES 2020)，帶來的展品將展示其不斷演進的產品和服務生態系統中的最新系列，這些產品和服務充分利用了超高畫質8K視訊和先進5G無線科技的優勢。

夏普的8K+5G生態系統由用於錄製、編輯、儲存和傳遞8K內容的端到端解決方案組成，其潛在受益領域遠不止娛樂和廣播業，還包括工業、安全、健康、教育、汽車、智慧辦公和智慧家居等不同領域。新的dynabook 8K視訊編輯PC系統是不斷擴大的8K產品和服務組合中令人期待的新增系統之一，15.6吋的螢幕將提供適用於產消者的小型、便捷型平臺，可用於觀看和處理8K素材。

同時，夏普8K+5G生態系統一些引人注目的實例將在CES 2020上展出，包括與不同外部利害關係者共同開發的無人機載系統，用於即時捕捉和傳輸8K素材，包括賽馬訓練和基礎設施勘測。這是目前正在進行試驗的各種跨領域合作成果之一，目的是將8K和5G的實際價值直接帶給企業和消費者。

ICT Group執行副總裁兼主管Bob Ishida表示：「合作是我們致力於利用8K+5G優勢的基礎。我們正與眾多外部合作夥伴進行試驗，這一切都旨在儘快實現全面的8K+5G生態系統。正如我們將在CES 2020上展示的展品一樣，我們堅信，引進5G可以使我們的8K技術為未來社會做出重大貢獻。」

瞭解有關夏普參展CES 2020的更多資訊：https://global.sharp/brand/globalevents/ces2020/

關於夏普

夏普公司是創新產品和核心科技的全球開發商，在塑造電子產品的未來中扮演著關鍵角色。夏普的商業願景定位為「用8K+5G和AIoT改變世界」(Changing the World with 8K+5G and AIoT)。8K技術創造的影像可以顯現超越我們日常現實的世界，能夠帶來驚人的新發現。透過人工智慧和物聯網技術，AIoT將人與社會聯繫起來。作為無數創新的源頭，夏普將透過這些創意，繼續為世界帶來革命性的改變。夏普公司在全球擁有52,640名員工（截至2019年9月30日），截至2019年3月31日之財務年度的合併年銷售額為2.4兆日圓。

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