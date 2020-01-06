夏普参展CES 2020：实现8K+5G生态系统

拉斯维加斯和日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--夏普公司(Sharp Corporation, TOKYO:6753)将重返2020年国际消费电子展(CES 2020)，带来的展品将展示其不断演进的产品和服务生态系统中的最新系列，这些产品和服务充分发挥了超高清8K视频和先进5G无线技术的优势。

夏普的8K+5G生态系统由用于录制、编辑、存储和交付8K内容的端到端解决方案组成，其潜在受益领域远不止娱乐和广播业，还包括工业、安全、健康、教育、汽车、智能办公和智能家居等不同领域。新的dynabook 8K视频编辑PC系统是不断扩展的8K产品和服务组合中令人期待的新增系统之一，借助其15.6英寸屏幕，它将提供适用于产消者的紧凑、便捷型平台，可用于观看和处理8K素材。

同时，夏普8K+5G生态系统一些引人注目的实例将在CES 2020上展出，包括与不同外部利益相关者共同开发的无人机载系统，用于实时捕获和传输8K素材，包括赛马训练和基础设施勘测。这是目前正在进行试验的各种跨学科合作成果之一，目的是将8K和5G的实际价值直接带给企业和消费者。

ICT Group执行副总裁兼主管Bob Ishida表示：“合作是我们致力于利用8K+5G优势的基础。我们正与众多外部合作伙伴进行试验，所有这些都旨在尽快实现全面的8K+5G生态系统。正如我们将在CES 2020上展示的展品一样，我们坚信，通过引入5G，我们的8K技术可以为未来社会做出重大贡献。”

了解有关夏普参展CES 2020的更多信息：https://global.sharp/brand/globalevents/ces2020/

关于夏普

夏普公司是创新产品和核心技术的全球开发商，在塑造电子产品的未来中扮演着关键角色。夏普的商业愿景定位为“用8K+5G和AIoT改变世界”(Changing the World with 8K+5G and AIoT)。8K技术创造的图像可以揭示超越我们日常现实的世界，能够带来惊人的新发现。AIoT通过人工智能和物联网技术将人与社会联系起来。作为无数创新的源头，夏普将通过这些创意，继续为世界带来革命性的改变。夏普公司在全球拥有52,640名员工（截至2019年9月30日），截至2019年3月31日财务年度的合并年销售额为2.4万亿日元。

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