Sharp au salon CES 2020 :  Réaliser un écosystème basé sur le duo 8K+5G

Sharp’s groundbreaking displays, including this 90-inch see-through LCD panel open up a new world of display possibilities. (Photo: Business Wire)

Sharp’s new dynabook 8K video editing PC system provides a compact, portable platform for the display and editing of ultra-HD 8K materials. (Photo: Business Wire)

Sharp’s rollable 30-inch 4K flexible OLED display was developed in conjunction with Japan’s public broadcaster NHK.

Sharp’s comprehensive 8K product line includes the world’s largest 8K display, this 120-inch model. (Photo: Business Wire)

As well as the real-time capture and analysis of racehorse training footage, Sharp’s drone-mounted 8K+5G solution holds great potential for surveys of bridges, mountain dams, and other infrastructure in hard-to-reach or hazardous locations. (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS et OSAKA, Japon--(BUSINESS WIRE)--Sharp Corporation (TOKYO : 6753) va participer à nouveau au CES 2020 où elle présentera le dernier chapitre de son écosystème évolutif de produits et services tirant parti des avantages de la vidéo Ultra-HD 8K et de la technologie sans fil 5G avancée.

L’Écosystème 8K+5G de Sharp comprend des solutions de bout en bout pour l’enregistrement, l’édition, le stockage et la livraison de contenus 8K, avec des avantages potentiels allant bien au-delà du divertissement et de la diffusion puisqu’il est destiné à des domaines aussi divers que l’industrie, la sécurité, la santé, l’éducation, l’automobile, les bureaux intelligents et les maisons intelligentes. Un ajout très attendu à un portefeuille en constante expansion de produits et services 8K est le nouveau système PC de montage vidéo dynabook 8K, qui avec son écran de 15,6 pouces fournira une plateforme compacte, pratique et prête à l’emploi pour les prosommateurs pour la visualisation et le traitement de matériaux 8K.

Parmi les produits uniques de l’Écosystème 8K+5G de Sharp qui seront exposés au CES 2020 figureront un système monté sur drone développé en collaboration avec diverses parties prenantes externes pour la capture et la transmission en temps réel de séquences 8K à des fins diverses comme l’entraînement des chevaux de course et les études d’infrastructure. C’est là une des nombreuses collaborations interdisciplinaires actuellement testées et dont l’objectif est d’apporter les avantages pratiques du 8K et de la 5G directement aux entreprises et aux consommateurs.

« Les collaborations sont un pilier de nos efforts pour tirer parti des avantages du duo 8K+5G », a déclaré Bob Ishida, vice-président exécutif et directeur du groupe des TIC. « Nous effectuons des essais avec un ensemble de partenaires externes, notre but étant de réaliser un écosystème 8K+5G complet le plus rapidement possible. Et comme le montrera notre présentation au salon CES 2020, nous croyons fermement que, conjointement avec l’introduction de la 5G, notre technologie 8K peut contribuer de façon considérable à la société de l’avenir. »

Pour en savoir plus sur Sharp au salon CES 2020 : https://global.sharp/brand/globalevents/ces2020/

À propos de Sharp

Sharp Corporation est un développeur mondial de produits et de technologies de base innovants, jouant un rôle clé dans la construction de l’avenir de l’électronique. Sharp s’est donné comme vision commerciale de « Changer le monde avec le 8K+5G et l’IAdO ». La technologie 8K crée des images qui révèlent un monde au-delà de notre réalité quotidienne et qui donnent naissance à des découvertes nouvelles et fascinantes. L’IAdO connecte les personnes et la société grâce à l’intelligence artificielle et à la technologie IdO. À l’origine d’innombrables innovations, Sharp continuera à l’avenir à révolutionner le monde grâce à ces idées. Sharp Corporation emploie 52 640 personnes à travers le monde (chiffre du 30 septembre 2019) et a déclaré un chiffre d’affaires annuel consolidé de 2,4 billions JPY pour l’exercice clos le 31 mars 2019.

