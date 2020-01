Mobidiag obtient un financement supplémentaire de Business Finland pour le développement du test de diagnostic Sepsis

ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--Mobidiag Ltd., société de diagnostic moléculaire dotée de plateformes complémentaires qui répondent aux problématiques liées à la résistance aux antimicrobiens et autres besoins diagnostiques non satisfaits, annonce aujourd’hui avoir reçu un financement supplémentaire de 1,5 million d'euros (1,65 millions de dollars) de Business Finland (anciennement Tekes) pour poursuivre le développement d'un test de diagnostic rapide pour la septicémie, exploitable sur la plateforme Novodiag de Mobidiag. Ce financement supplémentaire a été possible suite aux progrès considérables de développement du test et à la réussite d’étapes clés par Mobidiag depuis l'octroi de la première subvention en mai 2018. Le montant total du financement s’élève à 3 millions d'euros (3,3 millions de dollars).

Mobidiag exploite la puissance de sa plateforme Novodiag pour développer un test syndromique rapide, simple et fiable pour détecter la septicémie en deux heures directement à partir d'un échantillon de sang d'un patient. Mobidiag a une première expérience dans le développement d'un test de diagnostic pour la septicémie. Son ancien produit Prove-it détecte 80 cibles simultanément à partir d'hémocultures.

La septicémie, une infection potentiellement mortelle est généralement traitée avec des antibiotiques et grâce à de grandes quantités de liquides intraveineux. La détection précoce de la septicémie est essentielle pour améliorer les chances de survie des patients. La septicémie représente un problème de santé mondial majeur, qui touche plus de 30 millions de personnes dans le monde chaque année et est responsable de d’environ 6 millions de décès par an.

Tuomas Tenkanen, CEO de Mobidiag, a déclaré : « Il n'existe actuellement aucun test pertinent disponible pour diagnostiquer rapidement la septicémie directement à partir d'échantillons sanguins de patients. Etant donné la vitesse à laquelle la septicémie peut progresser chez les patients, il existe un besoin urgent de tests de diagnostic efficaces, précis et surtout rapides. Nous sommes ravis du soutien continu de Business Finland. Ce financement supplémentaire nous aidera à atteindre notre objectif : à savoir développer un test révolutionnaire qui a le potentiel de transformer le diagnostic de la septicémie pour les patients. »

Le rôle de Business Finland est de soutenir les entreprises finlandaises innovantes qui recherchent systématiquement une croissance internationale. « Après avoir vu Mobidiag atteindre avec succès les objectifs fixés pour la première phase, nous sommes ravis de confirmer le financement de la deuxième phase du projet et ainsi de soutenir les progrès de la solution de détection précoce de la septicémie », a déclaré Raimo Pakkanen, conseiller principal de Business Finland.

À propos de Mobidiag Ltd.

Mobidiag est une société de diagnostic moléculaire en pleine croissance dotée de technologies de plateformes complémentaires répondant aux différents besoins de diagnostic des clients dans les laboratoires de nombreux établissements de santé. Conçues à l’origine pour une utilisation facile eet une production à grande échelle, les plateformes Amplidiag et Novodiag de Mobidiag associent haute qualité et coût abordable, permettant une utilisation étendue tant dans le dépistage en masse que dans des tests syndromiques de haute précision pour diverses indications. L’offre de produits extrêmement polyvalente de la société permet l’utilisation étendue du diagnostic moléculaire pour relever le défi mondial de la résistance aux antimicrobiens et répondre à d’autres besoins du diagnostic non satisfaits. Mobidiag se focalise actuellement sur les maladies gastro-intestinales et les bactéries hautement résistantes via la vente directe et la distribution des produits. L’entreprise est aujourd’hui en passe de se positionner comme leader sur le marché Européen.

Mobidiag est basé à Espoo, en Finlande, emploie plus de 100 personnes et possède des filiales en France, au Royaume-Uni et en Suède. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mobidiag.com