Fuji Xerox va mettre fin à son Accord technologique avec Xerox Corporation à la date d'expiration prévue

Overview of Fuji Xerox Co., Ltd.

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Fuji Xerox Co., Ltd. a pris la décision de mettre fin à son Accord technologique avec Xerox Corporation à la date d'expiration de l'accord, le 31 mars 2021, et a informé Xerox Corporation de sa décision. L'Accord technologique prévoit les licences de technologie/de marque et les territoires de vente applicables à chaque société.

Fuji Xerox et Xerox Corporation ont bénéficié de l'utilisation partagée des technologies que chaque société a développées indépendamment. Aujourd'hui, toutefois, grâce aux améliorations de la rapidité et du niveau de développement des produits de Fuji Xerox, Fuji Xerox développe, fabrique et livre ses produits originaux à Xerox Corporation en faisant appel aux technologies uniques de Fuji Xerox. À ce titre, Fuji Xerox continuera de fournir des produits Xerox basés sur les technologies Fuji Xerox après la fin de l'Accord technologique avec Xerox Corporation.

Par ailleurs, dans le cadre de l'Accord technologique, qui prévoyait les territoires de vente pour chaque société, Fuji Xerox a été chargée des activités de vente dans la région d'Asie-Pacifique avec la marque « Fuji Xerox » tandis que Xerox Corporation a été chargée des ventes avec la marque « Xerox » dans les autres régions. La décision de mettre fin à l'Accord technologique entraînera le retrait de ces restrictions des territoires de vente dès avril 2021, ce qui permettra à Fuji Xerox d'étendre ses activités à l'échelle mondiale sous une nouvelle marque originale.

À l'expiration de l'Accord technologique, Fuji Xerox changera sa dénomination sociale pour devenir « FUJIFILM Business Innovation Corp. » le 1er avril 2021. La société s'empressera également de renforcer ses activités associées aux documents et adjacentes et de se déployer dans de nouveaux secteurs d'activité. Fuji Xerox a pour objectif de favoriser l'innovation avec les autres sociétés de Fujifilm Group, en accélérant la commercialisation de solutions et de services tirant parti des technologies liées au cloud, à l'intelligence artificielle et à l'Internet des objets.

« Fuji Xerox est désormais très bien placée pour exercer ses activités de façon dynamique, avec plus de liberté et de manière véritablement globale », a déclaré Kouichi Tamai, président et directeur délégué de Fuji Xerox. « L'annonce faite aujourd'hui de la fin de l'Accord technologique avec Xerox Corporation permettra à Fuji Xerox, après avril 2021, d'utiliser ses propres technologies et d'entrer en synergie avec les technologies détenues par les autres sociétés du Fujifilm Group afin de produire/commercialiser des produits et des solutions sous sa propre nouvelle marque à l'échelle mondiale. Par ailleurs, en devenant une société en propriété exclusive de FUJIFILM Holdings Corporation comme nous l'avons annoncé en novembre, nous pouvons prendre des décisions commerciales avec plus d'efficacité en termes d'investissements dans de nouvelles entreprises, de formation d'alliances, et de poursuite d'acquisitions dans une optique mondiale. Ces nouvelles étapes passionnantes sont pour tous nos clients – à la fois nos clients actuels dans la région d'Asie-Pacifique et nos futurs clients dans la région USA/UE. En continuant de développer des solutions et des produits innovants qui améliorent l'efficacité, nous les aiderons à résoudre leurs défis commerciaux. »

L'accord de fourniture de produits avec Xerox Corporation restera en vigueur malgré l'expiration de l'Accord technologique, et Fuji Xerox et Xerox continueront de se fournir mutuellement des produits.

À propos de Fuji Xerox Co., Ltd.

Fuji Xerox Co., Ltd. est une société du Fujifilm Group, établie au Japon en 1962. Depuis ses débuts avec les copieurs, Fuji Xerox a révolutionné le travail de bureau et continue de fournir des solutions qui augmentent la productivité au travail. La société est devenue une entreprise de 10 milliards USD et une filiale à 100 % de FUJIFILM Holdings Corporation le 8 novembre 2019.

