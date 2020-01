Tilray Exporta a Primeira Remessa de Canábis Medicinal Comercial Autorizada para Israel

NANAIMO, Colúmbia Britânica--(BUSINESS WIRE)--A Tilray, Inc. (NASDAQ:TLRY), pioneira global na investigação, cultivo, produção e distribuição de canábis, anunciou hoje que assinou uma parceria estratégica com a Canndoc Ltd., («Canndoc»), filial integralmente detida pela InterCure Ltd. (TASE:INCR), através da sua filial integralmente detida, a Tilray Portugal Unipessoal Lda.(«Tilray Portugal») para exportar uma remessa a granel de até 2,5 t de canábis medicinal de Portugal para Israel.A remessa, que irá chegar em inícios deste mês, é a primeira importação de canábis medicinal a ser autorizada em Israel.

«A cooperação entre a Canndoc, pioneira israelita no domínio da canábis, e a Tilray, pioneira global no domínio da canábis, é um marco significativo quer para a Canndoc, quer para todo o mercado israelita», nas palavras de Ehud Barak, ex primeiro-ministro israelita e presidente do conselho de administração da Canndoc.«Isto permite que as duas empresas possam oferecer uma vasta gama de produtos aos doentes israelitas e aos doentes de todo o mundo num futuro próximo. Este é um marco importante na estratégia de crescimento da Canndoc.»

Brendan Kennedy, Presidente Executivo da Tilray, afirmou: «Sermos capazes de exportar canábis medicinal para Israel para os doentes que dela necessitam é um momento histórico não só para a Tilray como para toda a indústria.»Acrescentou ainda: «Temos a honra de nos associarmos à Canndoc para ajudar a reforçar o acesso dos doentes em Israel, sendo simultaneamente os primeiros a exportar canábis medicinal para utilização comercial neste país.Israel constitui o nosso 15.º país de exportação e a segunda remessa do nosso Campus europeu em Cantanhede, Portugal.»

Fundada em 2008 em Herzliya, Israel, a Canndoc é titular de uma autorização da agência israelita de canábis medicinal, a IMCA (Israeli Medical Cannabis Agency), para a produção de canábis medicinal em Israel e é a primeira empresa de capital público do país a operar neste setor.A Canndoc há mais de 10 anos que investiga, desenvolve, cultiva e comercializa canábis medicinal para milhares de doentes com várias prescrições médicas autorizadas pelo Ministério da Saúde israelita.

A Tilray tem um historial de pioneirismo como empresa empenhada em disponibilizar produtos de canábis medicinal de grau farmacêutico aos doentes necessitados por todo o mundo.A Tilray foi o primeiro produtor de canábis medicinal licenciado a exportar com êxito canábis medicinal da América do Norte e a importar produtos de canábis medicinal na União Europeia em 2016.

Para além do acordo de fornecimento em Israel da Tilray-Canndoc e do reforço posterior da expansão do mercado de canábis medicinal israelita, a Tilray acordou ainda em comprar até 5 t de flor inteira com certificação GMP à Canndoc a partir de meados de 2020.Se o quadro regulamentar israelita futuro assim o permitir, a flor inteira será enviada para a unidade portuguesa da Tilray e transformada em produtos acabados com certificação GMP, para posterior distribuição por toda a Europa.Caso contrário, a flor inteira será trabalhada em canábis medicinal acabada e distribuída como produto acabado com certificação GMP da marca Tilray-Canndoc em Israel para suprir as necessidades locais de oferta.

Acerca da Tilray®

A Tilray é pioneira mundial na investigação, cultivo, produção e distribuição de canábis e canabinoides e serve atualmente dezenas de milhares de doentes e consumidores em 15 países abrangendo 5 continentes.

Acerca da InterCure e da Canndoc

A InterCure é a primeira empresa de capital público da Bolsa de Valores de Telavive titular de uma autorização válida e permanente de toda a cadeia de valor da canábis medicinal através da sua participação a 100% na Canndoc.A Canndoc é uma produtora israelita de canábis medicinal autorizada pelo Ministério da Saúde israelita desde 2008.A Canndoc é pioneira líder na investigação, cultivo, processamento e distribuição de produtos à base de canábis de grau farmacêutico para doentes autorizados, hospitais, médicos e organizações de investigação e governamentais.

Declarações prospetivas

