MOUNT LAUREL, N.J.--(BUSINESS WIRE)--PMC Group N.A., Inc. (“PMC”) en Lanxess Organometallics GmbH (“Lanxess”) hebben aangekondigd dat PMC de organotin-productlijn van Lanxess (hierna: het bedrijf) heeft overgenomen. De transactie, eerder gerapporteerd op 13 november 2019, werd afgesloten op 30 december 2019. Het bedrijf omvatte de wereldwijde organotin-katalysator van Lanxess, specialiteiten van organotin en tussenproducten.

OVER PMC

PMC Group is een in de VS gevestigd, op groei gericht, gediversifieerd, wereldwijd chemie- en farmaceutisch bedrijf dat zich focust op innovatieve oplossingen voor elke behoefte in een breed scala van eindmarkten, waaronder kunststoffen, consumentenproducten, elektronica, coatings, verpakkingen, mijnbouw, persoonlijke verzorging, voedsel, automotive en farmaceutica. Het bedrijf is gebouwd op een duurzaam groeimodel door innovatie en bevordert tegelijkertijd het maatschappelijk welzijn. PMC werkt vanuit een wereldwijd productie-, innovatie- en marketingplatform met faciliteiten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Meer informatie over PMC en zijn activiteiten over de hele wereld is te vinden op www.pmc-group.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.