全新的共享出行理念Luxoft HALO推出革命性的数字化消费级车载体验

瑞士楚格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--DXC Technology (NYSE:DXC)旗下公司Luxoft今天与LG电子、亚马逊和Mapbox合作推出了该公司最新的共享出行概念——具有革命性的数字化消费级车载体验Luxoft HALO。Luxoft HALO将于2020年1月7日至10日在内华达州拉斯维加斯举行的CES® 2020上正式亮相。

在家中，消费者能够随时在各种设备上简单、方便和容易地享受数字体验。现在，消费者越来越希望在车内和旅途中也能体验他们喜欢的内容和服务。

Luxoft HALO共享出行概念演示了如何将消费者的所有出行需求与其个人数字生活方式进行无缝集成。

Luxoft汽车业务合作伙伴总监兼营销负责人Vildan Hasanbegovic表示：“通过与重要合作伙伴的合作，我们现在可以在共享和智能出行平台webOS Auto的支持下，提供完整、高度个性化和智能化的车载消费级体验。它是一个开放平台，能够以卓越的质量提供现有的智能服务和动态内容生态系统，从车载信息娱乐到联网视频流服务等等，而这些服务正日益成为消费者个人数字生活方式的重要组成部分。”

Luxoft已经可以将webOS Auto大规模地部署到批量生产系统，包括：

满足传统需求的后座娱乐系统(RSE)；

带有叫车模式的后座娱乐系统(RSE)；

用于叫车系统的车舱显示器；以及

用于叫车系统的中控台显示器。

Luxoft HALO中的合作伙伴创新

LG电子和webOS Auto

webOS Auto是实现共享和智能出行的开放式理想平台。webOS Auto提供各种特性和功能，并整合了所有基本元素，例如多媒体处理、多显示器控制、连接性和安全性，可为乘客提供更好的舒适性和便利性。

Alexa Auto

Alexa已经能够帮您简化和安排家中的生活——现在，您可以通过Alexa Auto将其随身携带。Alexa可以根据您的语音命令来播放音乐、获取指示、拨打电话、播放有声读物、控制智能家居等等，因此您可以始终将手放在方向盘上，让眼睛专注在路上。领先的汽车制造商已经在数十款车辆中使用Alexa，并且亚马逊还发布了Alexa Auto SDK之类的服务，使汽车制造商和供应商可以轻松地将Alexa直接集成到其信息娱乐系统中。欲了解更多信息，请访问amazon.com/alexa-auto/。

Mapbox

Mapbox是一个实时位置数据平台，可为移动、网络、游戏和汽车提供地图和导航体验。Mapbox帮助开发人员维护webOS Auto、Android、iOS，Unity 3D和Web开发的的SDK，以及用于渲染地图和执行空间功能的API。每月有逾15万人使用Mapbox进行开发。Mapbox SDK为超过45,000个移动应用程序提供支持。开发人员使用Mapbox构建的应用和平台的月活跃用户超过6亿人。

Luxoft将参加CES® 2020

欢迎在CES期间访问Luxoft，以亲身体验Luxoft HALO，并体验共享和智能出行的未来；展位号：拉斯维加斯世贸会展中心Tech East馆北大厅6928号。

关于Luxoft

DXC Technology (NYSE: DXC)旗下公司Luxoft是一家数字策略和软件工程公司，致力于为全球客户提供推动业务变革的定制技术解决方案。Luxoft通过其战略、咨询和工程服务，运用技术实现业务转型、增强客户体验并提高运营效率。Luxoft融合了卓越的工程技术和深厚的行业知识，专长于汽车、金融服务、旅行和接待、医疗保健、生命科学、媒体和电信。有关更多信息，请访问www.luxoft.com。

关于DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC)帮助全球公司执行其关键任务系统和运营，同时实现IT现代化，优化数据架构，并确保跨公共、私有和混合云的安全性和可伸缩性。经过数十年的创新推动，DXC得到了全球最大公司的信任，他们通过部署我们的企业技术堆栈来实现更高水平的性能、竞争力和客户体验。如需更多地了解有关DXC故事以及我们对人员、客户和运营执行的关注，请访问www.dxc.technology。

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