PMC Group完成對朗盛旗下有機錫特殊產品業務資產的收購

紐澤西州月桂山市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--PMC Group N.A., Inc.（簡稱“PMC”）和Lanxess Organometallics GmbH（簡稱「朗盛」）宣佈， PMC已完成對朗盛旗下有機錫特殊產品線（簡稱「業務」）的收購。該交易先前於2019年11月13日宣佈，已於2019年12月30日正式完成。該業務包括朗盛旗下全球有機錫催化劑、有機錫特殊產品和中間體產品線。

關於PMC

PMC Group總部位於美國，是以成長為導向的多元化全球性化工及製藥公司，致力於提供滿足每一種需求的創新解決方案，涵蓋範圍廣泛的終端市場，包括塑膠、消費品、電子產品、塗料、包裝、礦業、個人護理、食品、汽車和藥品。公司立足於以創新為依託的永續成長模式，同時促進社會公益。PMC透過全球性的製造、創新、市場行銷平臺營運，在美洲、歐洲和亞洲擁有設施。欲瞭解有關PMC及其全球活動的更多資訊，請造訪www.pmc-group.com。

關於朗盛

朗盛是首屈一指的特殊化學品公司，2018年銷售額為72億歐元。該公司目前在33個國家擁有約15,500名員工，在全球設有60個生產基地。朗盛的核心業務包括開發、生產及銷售化學中間體、添加劑、特殊化學品和塑膠。

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