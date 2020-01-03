PMC Group完成对朗盛旗下有机锡特种产品业务资产的收购

新泽西州芒特劳雷尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--PMC Group N.A., Inc.（简称“PMC”）和Lanxess Organometallics GmbH（简称“朗盛”）已宣布， PMC已完成对朗盛旗下有机锡特种产品线（简称“业务”）的收购。该交易此前于2019年11月13日宣布，已于2019年12月30日正式完成。该业务包括朗盛旗下全球有机锡催化剂、有机锡特种品和中间体产品线。

关于PMC

PMC Group总部位于美国，是一家以成长为导向的多元化全球性化工及制药公司，致力于提供满足每一种需求的创新解决方案，覆盖范围广泛的终端市场，包括塑料、消费品、电子产品、涂料、包装、矿业、个人护理、食品、汽车和药品。公司立足于可持续的、以创新为依托的成长模式，同时促进社会公益。PMC通过全球性的制造、创新、市场营销平台进行运营，在美洲、欧洲和亚洲拥有设施。欲了解有关PMC及其全球活动的更多信息，请访问www.pmc-group.com。

关于朗盛

朗盛是一家领先的特种化学品公司，2018年销售额为72亿欧元。该公司目前在33个国家拥有约15,500名员工，在全球设有60个生产基地。朗盛的核心业务包括开发、生产及销售化学中间体、添加剂、特种化学品和塑料。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。