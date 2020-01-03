Luxoft加入微軟聯網汽車平臺生態系統以加速提供聯網汽車解決方案

瑞士楚格--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--DXC Technology (NYSE: DXC)旗下公司Luxoft今天宣佈，其正在擴大與微軟的合作，以加快提供聯網汽車解決方案和出行體驗。

利用微軟聯網汽車平臺將使Luxoft能夠加速提供以汽車為中心的解決方案和服務，這些解決方案和服務將使汽車製造商能夠提供進階汽車診斷、遠端存取和維修以及預防性維護等獨特的功能。收集實際使用情況資料還將支援車輛工程設計，以改善製造品質。

DXC Technology執行副總裁、Luxoft總裁兼執行長Dmitry Loschinin表示：「借助我們為聯網汽車提供的可靠解決方案和服務，汽車製造商及其主要合作夥伴可以充分利用微軟聯網汽車平臺。我們與微軟合作為汽車製造商帶來的控制和靈活性，有助於他們為客戶創造高度差異化、智慧化和有益的聯網出行體驗。」

自動駕駛和共享汽車的發展推動了交通變革，汽車製造商也在尋找新方法，將消費者的個人化數位生活方式融入駕駛體驗。聯網汽車解決方案需要讓全球潛在的數百萬輛汽車能夠提供熟悉和直覺式的體驗，包括資訊娛樂、休閒、生產力、駕駛人安全和輔助駕駛。

Luxoft正在共同創造未來的科技平臺，並對其進行大規模工程設計，使汽車製造商及其供應商能夠設計和開發出安全便捷的客戶體驗，提供個人化、智慧型和聯網的出行方式——無論是在家中、車內還是在旅途中。

微軟Azure物聯網出行、聯網汽車和Azure地圖總經理Tara Prakriya表示：Luxoft結合創新和執行與其全球交付網路的獨特能力，使我們能夠以微軟聯網汽車平臺和Azure地圖為基礎，加快部署以聯網汽車為中心的解決方案和服務。」

Luxoft將參加CES® 2020

歡迎在CES期間造訪Luxoft，參觀以微軟聯網汽車平臺為基礎的新型進階診斷車輛解決方案，並體驗共享和智慧出行的未來；攤位：拉斯維加斯世貿會議中心Tech East館北廳6928號。

關於Luxoft

DXC Technology (NYSE: DXC)旗下公司Luxoft是一家數位策略和軟體工程公司，致力於為全球客戶提供推動業務變革的訂製型科技解決方案。Luxoft透過其策略、諮商和工程服務，運用科技來促成業務轉型、提升客戶體驗並提高作業效率。Luxoft融合了卓越的工程技術和深厚的產業知識，專精於汽車、金融服務、旅遊和接待、醫療保健、生命科學、媒體和電信。欲瞭解更多資訊，請造訪www.luxoft.com。

關於DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC)協助全球企業運行其關鍵任務系統和營運，同時將IT現代化、資料架構最佳化，並確保在公共、私有和混合雲的安全性和可擴充性。經過數十年的創新推動，DXC得到全球最大型企業的信任，他們部署我們的企業科技堆疊以創造更高水準的效能、競爭力和客戶體驗。如欲進一步瞭解DXC的故事以及我們對人員、客戶和操作執行的關注，請造訪www.dxc.technology。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。