Luxoft加入微软联网汽车平台生态系统以加速联网汽车解决方案的交付

瑞士楚格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--DXC Technology (NYSE: DXC)旗下公司Luxoft今天宣布，其正在扩大与微软的合作，以加快交付联网汽车解决方案和出行体验。

通过利用微软联网汽车平台，Luxoft将实现和加速以汽车为中心的解决方案和服务的交付，这些解决方案和服务将使汽车制造商能够提供高级汽车诊断、远程访问和维修以及预防性维护等独特的功能。收集实际使用情况数据还将支持车辆工程设计以提高制造质量。

DXC Technology执行副总裁、Luxoft总裁兼首席执行官Dmitry Loschinin表示：“借助我们为联网汽车提供的可靠解决方案和服务，汽车制造商及其主要合作伙伴可以充分利用微软联网汽车平台。我们与微软的合作为汽车制造商带来的控制和灵活性可以帮助他们为客户创造高度差异化、智能化和有益的互联出行体验。”

自动驾驶和共享汽车的发展推动了交通变革，汽车制造商也在寻找新方法，将消费者的个性化数字生活方式融入驾驶体验。联网汽车解决方案需要让全球潜在的数百万辆汽车能够提供熟悉和直观的体验，包括信息娱乐、休闲、效率、驾驶员安全和辅助驾驶。

Luxoft正在协同创造未来的技术平台，并对其进行大规模工程设计，使汽车制造商及其供应商能够设计和开发安全便捷的客户体验，以实现个性、智能和互联的出行方式——无论是在家中、车内还是在旅途中。

微软Azure物联网出行、联网汽车和Azure地图总经理Tara Prakriya表示：“Luxoft具备将创新和执行与其全球交付网络相结合的独特能力，这种能力将使我们能够基于微软联网汽车平台和Azure地图，加快以联网汽车为中心的解决方案和服务的部署。”

Luxoft将参加CES® 2020

欢迎在CES期间访问Luxoft，以了解基于微软联网汽车平台的新型高级诊断车辆解决方案，并体验共享和智能出行的未来；展位：拉斯维加斯世贸会展中心Tech East馆北大厅6928号。

关于Luxoft

DXC Technology (NYSE: DXC)旗下公司Luxoft是一家数字策略和软件工程公司，致力于为全球客户提供推动业务变革的定制技术解决方案。Luxoft通过其战略、咨询和工程服务，运用技术实现业务转型、增强客户体验并提高运营效率。Luxoft融合了卓越的工程技术和深厚的行业知识，专长于汽车、金融服务、旅行和接待、医疗保健、生命科学、媒体和电信。欲了解更多信息，请访问www.luxoft.com。

关于DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC)帮助全球公司执行其关键任务系统和运营，同时实现IT现代化，优化数据架构，并确保跨公共、私有和混合云的安全性和可伸缩性。经过数十年的创新推动，DXC得到了全球最大公司的信任，他们通过部署我们的企业技术堆栈来实现更高水平的性能、竞争力和客户体验。如需更多地了解有关DXC故事以及我们对人员、客户和运营执行的关注，请访问www.dxc.technology。

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