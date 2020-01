Veolia accélère son développement dans les déchets dangereux en Amérique du Nord

PARIS & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Veolia, annonce aujourd'hui qu’elle a signé un accord pour la reprise du site de traitement des déchets dangereux d'Alcoa USA Corporation situé à Gum Springs dans l’Arkansas (États-Unis), à travers sa filiale Veolia North America. Avec cette opération, Veolia poursuit le développement global de son activité de traitement et de recyclage des déchets dangereux, en franchissant un pas supplémentaire en Amérique du Nord, et ajoute un site phare à son portefeuille d’actifs.

L'installation, située sur un site de 5 km², emploie actuellement 73 personnes et a historiquement traité, pour l'industrie nord-américaine de la fonderie, les déchets dangereux issus du process d'électrolyse de l’aluminium (connus comme “spent pot lining” ou SPL). Dans le cadre de sa stratégie de croissance mondiale dans le traitement des pollutions les plus difficiles, Veolia va élargir le type et le volume de déchets pris en charge sur le site, déjà autorisé pour le traitement et l'élimination finale de presque toutes les catégories de déchets dangereux liquides et solides. Tout en demeurant un fournisseur de services clé pour Alcoa dans le cadre d'un accord pluriannuel dédié, l'installation étendra également ses services aux clients de Veolia en Amérique du Nord.

Veolia est le leader mondial du traitement des déchets dangereux, de la collecte à l'élimination en passant par le recyclage et la réutilisation. L'entreprise a littéralement inventé cette activité dans les années 1970, pour traiter les eaux usées industrielles polluées et préserver la ressource en eau potable, notamment de la Seine. Aujourd'hui, Veolia traite et recycle environ 6 millions de tonnes de déchets dangereux - pour plus de 100 000 clients industriels, commerciaux ou collectivités, et emploie 8 000 personnes qui opèrent un réseau complet de plus de 140 installations sur les cinq continents. En Europe, Veolia exploite les deux plus grands sites de traitement des déchets dangereux du continent.

En Amérique du Nord, les activités de Veolia en matière de déchets dangereux accompagnent notamment les industriels pharmaceutiques et pétrochimiques, celles de la Défense ou de la santé, ou encore des universités et des collectivités. L'entreprise exploite, entre autres, quatre installations d'incinération sur deux sites, au Texas et dans l’Illinois. Dès que possible, Veolia Amérique du Nord fait de la récupération et de la régénération des matières une priorité, comme elle le fait avec l'acide sulfurique, l'un des composés les plus importants de l'industrie chimique utilisé pour fabriquer des centaines de composés nécessaires à presque toutes les industries. L’intégration de cette installation dans le réseau nord-américain de Veolia va significativement accroître les capacités de traitement de l’entreprise dans la région et contribuera à l’ambition de Veolia de développer des solutions de pointe pour la protection de l’environnement.

Cette transaction est évaluée à 250 millions de dollars USD et sa finalisation est attendue au premier trimestre 2020.

...

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 171 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2018, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit près de 56 millions de mégawattheures et valorisé 49 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 25,91 milliards d’euros. www.veolia.com