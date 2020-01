Luxoft se joint à l'écosystème de la plateforme Connected Vehicle de Microsoft pour accélérer la livraison de ses solutions pour véhicules connectés

ZUG, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Luxoft, une société de DXC Technology (NYSE: DXC), a annoncé aujourd'hui étendre sa collaboration avec Microsoft afin d'accélérer la fourniture de solutions de véhicules connectés et d'expériences de mobilité.

En exploitant la plateforme Microsoft Connected Vehicle, Luxoft pourra mettre en place et accélérer la fourniture de solutions et de services centrés sur les véhicules, qui permettront aux constructeurs automobiles de proposer des fonctionnalités uniques telles que le diagnostic avancé, l'accès et la réparation à distance ainsi que la maintenance préventive. La collecte de données d'utilisation réelle permettra également de soutenir l'ingénierie des véhicules afin d'améliorer la qualité de fabrication.

" Grâce à nos solutions et services éprouvés pour véhicules connectés, les constructeurs automobiles et leurs principaux partenaires sont en mesure de tirer le meilleur parti de la plateforme Microsoft Connected Vehicle, " a déclaré Dmitry Loschinin, Directeur exécutif de DXC Technology et président et PDG de Luxoft. " Notre collaboration avec Microsoft donne aux constructeurs automobiles le contrôle et la flexibilité nécessaires pour créer des expériences de mobilité connectée très différenciées, intelligentes et bénéfiques pour leurs clients. "

Avec les progrès des véhicules autonomes et partagés qui sont à l'origine de la révolution de la mobilité, les constructeurs automobiles cherchent de nouvelles façons d'intégrer le style de vie numérique personnalisé des consommateurs dans l'expérience de conduite. Les solutions de véhicules connectés doivent permettre à des millions de véhicules potentiels situés dans le monde entier de fournir des expériences familières et intuitives, notamment en matière d'info-divertissement, de divertissement, de productivité, de sécurité et d'assistance au conducteur.

Luxoft contribue à la création des plateformes technologiques de demain et les développe à l'échelle, permettant aux constructeurs automobiles et à leurs fournisseurs de concevoir et de développer des expériences clients sûres et pratiques pour une mobilité personnalisée, intelligente et connectée - que ce soit à la maison, en voiture ou en déplacement.

" La capacité unique de Luxoft à combiner innovation et exécution avec son réseau de distribution mondial nous permettra d'accélérer le déploiement de solutions et de services centrés sur les véhicules connectés basés sur la plateforme Microsoft Connected Vehicle et Azure Maps, " a déclaré Tara Prakriya, Directrice Générale, Azure IoT Mobility, Connected Vehicles et Azure Maps chez Microsoft.

Luxoft sera au CES® 2020

Visitez Luxoft au CES pour découvrir la nouvelle solution de diagnostic avancé pour véhicules basée sur la plateforme Microsoft Connected Vehicle et pour explorer le futur de la mobilité partagée et intelligente ; stand n°6928, North Hall, Tech East, Las Vegas Convention and World Trade Center.

À propos de Luxoft

Luxoft, une entreprise de DXC Technology (NYSE : DXC), est une société de stratégie numérique et d'ingénierie logicielle qui fournit des solutions technologiques sur mesure induisant des changements commerciaux pour des clients du monde entier. Luxoft utilise la technologie pour permettre la transformation de l'entreprise, améliorer l'expérience client et renforcer l'efficacité opérationnelle grâce à ses services de stratégie, de conseil et d'ingénierie. Luxoft combine un mélange unique d'excellence en ingénierie et une profonde expertise industrielle, spécialisée dans l'automobile, les services financiers, le voyage et l'hôtellerie, la santé, les sciences de la vie, les médias et les télécommunications. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.luxoft.com.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en assurant la sécurité et l'évolutivité sur les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde, qui sont à la pointe de l'innovation depuis des décennies, font confiance à DXC pour déployer notre pile technologique d'entreprise afin d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client. Pour en savoir plus sur l'histoire de DXC et sur l'importance que nous accordons aux personnes, aux clients et à l'exécution opérationnelle, rendez-vous sur www.dxc.technology.

