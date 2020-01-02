Velodyne Lidar在CES 2020上推出可增進駕駛安全的新產品

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.將於2020年國際消費電子展(CES 2020)期間，在拉斯維加斯會議中心(Las Vegas Convention Center)北廳7520號攤位推出並展示其突破性的新型雷射雷達感測器技術。Velodyne將重點展示其雷射雷達技術，此技術可在小巧的外形尺寸內支援高階先進駕駛輔助系統(ADAS)，用於安全導航和避免碰撞。

太平洋標準時間(PST) 1月7日（週二）上午11點，Velodyne將在攤位上舉行記者會，宣佈推出一款在尺寸、多功能性和經濟實惠性方面樹立業界新基準的突破性雷射雷達感測器、令人興奮的新ADAS軟體，以及合作關係及客戶關係。

Velodyne將展示如何應用其雷射雷達感測器和Vella™軟體來創建功能強大且已改良安全性的ADAS解決方案，包括避免行人和騎自行車者、車道維持輔助、自動煞車等等。用一些價格便宜的冗餘相機搭配雷射雷達一起使用是革命性的安全方法，讓車輛能夠在各種環境條件下和道路環境中偵測並避開物體。為了安全部署自動駕駛科技，大多數業界領袖都認為有必要採用同時配備雷射雷達和相機的冗餘系統。

Velodyne Lidar科技長Anand Gopalan表示：「汽車廠商在其ADAS解決方案中採用Velodyne軟硬體，可以大幅改善駕駛輔助和安全功能的有效性和效率。CES與會者將能夠瞭解如何將Velodyne感測器無縫整合到消費者車輛內，以及如何使用我們的解決方案在道路上加強安全性。他們還將見證Velodyne如何以創新科技來不斷地為以雷射雷達為基礎的駕駛安全樹立標竿。」

CES期間，Velodyne將展示其提出的「五鑽」(Five Diamonds)評等系統，用於闡明ADAS功能術語並使之標準化。這套系統旨在鼓勵市場的透明性，以及盡量發揮ADAS技術的正面效果。Velodyne將聯合國際自動機工程師學會(SAE International)與汽車安全性組織攜手合作，促進業界對話，以精化並改進這套系統，目標是改善駕駛人和行人的安全。

Velodyne展出的高性能感測器技術

Velodyne將在CES上展示的產品包括：

Velodyne Alpha Prime™，這款下一代感測器利用Velodyne的專利環景技術，以單一感測器為自動化運輸產業提供最高的綜合性能規格。Alpha Prime是交通、貨車運輸和機器人等自動化市場在感知、視野和距離範圍方面無與倫比的解決方案。

Velodyne Velarray™，一款功能強大的感測器解決方案，可大幅改善自動化安全性。小型嵌入式外觀有助於感測器完美地整合到車輛中。Velarray讓汽車廠商能夠創建卓越的ADAS並因應當前方案面對的極端情況，包括彎曲的道路、坑窪、交叉路口、入口/出口匝道、住宅區和車道標識不清晰的道路。

Velodyne VelaDome™，專為高解析度近距離感測而設計，VelaDome的小巧外形非常適合各種安裝和樣式選擇。這款革命性的感測器具有業界領先的180° x 180°視野(FoV)，能夠偵測到接近0.1公尺的物體，而且其近場偵測和高密度影像可滿足盲點監控等一系列汽車應用。

Velodyne Vella，植基於定向視角Velarray感測器的先進駕駛輔助軟體。該解決方案顯著優於僅使用相機加雷達的ADAS方法，將徹底改變現有市面上的功能，例如車道維持輔助、自動緊急煞車和主動式巡航控制。

Velodyne Puck 32MR™，一款以最小雜訊生成點雲並能夠偵測120公尺範圍內低反射物體的雷射雷達感測器。結合高解析度3D感知及寬廣的垂直視野，Puck 32MR可以準確偵測倉庫通道上的人行道、路邊和障礙物，用於道路、商業和工業環境中安全有效的導航。

最先進的客戶和合作夥伴自動化解決方案

Velodyne將透過其客戶和合作夥伴網路來展示產品和示範，這些客戶和合作夥伴目前已在一系列創新的解決方案中使用雷射雷達技術，包括汽車、測繪、隨選運輸、機器人、保全、無人機(UAV)等等。這些公司包括AGC、AutonomouStuff、DeepMap、Emesent、GeoSLAM、智行者(Idriverplus)、Infinite Computer Solutions、Knightscope、英偉達(NVIDIA)、Paracosm和Tacticaware。

AGC：AGC是平板玻璃、汽車玻璃和顯示器玻璃、化學品及其他高科技材料和元件的全球一流供應商。AGC Wideye™紅外線透明汽車級玻璃與Velodyne Velarray相結合，提供具有無縫設計和更安全感知功能的ADAS和自動駕駛解決方案。

AutonomouStuff：AutonomouStuff為業界最先進的組織提供最佳的產品、軟體和工程服務，以實現、促進和部署機器人技術和自主駕駛。客戶重視從單一知識型供應商處便捷地找到最尖端的模組式自動化軟體解決方案、工程服務、感知、運算、GNSS+INS和介面元件。

DeepMap：DeepMap提供全球最出色的自動駕駛地圖繪製和本土化解決方案，以促進安全的自主駕駛。DeepMap提供自動駕駛汽車在複雜且不可預測的環境中導航所需的技術。該公司解決三大要素：精確的高畫質測繪、超精確的即時本土化，以及支援大規模全球擴充的服務基礎架構。

Emesent：Emesent為基礎設施和採礦業開發創新的自動駕駛和測繪解決方案。他們首屈一指的雷射雷達測繪解決方案Hovermap可使無人機在具有挑戰性的GPS受限環境（例如地下礦井）中自動測繪和飛行，為客戶提供革命性的效率、安全和作業見解。

GeoSLAM：GeoSLAM是3D地理空間科技解決方案領域的全球市場領袖。其獨特的“go-anywhere”（無所不在）技術可適應所有環境，尤其是室內、地下或難以接近的空間，無需GPS即可提供準確的3D測繪。

智行者：智行者是中國最早從事無人駕駛技術商業化並實現量產的公司之一。它在各種商用自動駕駛車輛中使用Velodyne的雷射雷達感測器，包括街道清掃車、客車和物流車輛。

Infinite Computer Solutions：Infinite是首屈一指的科技公司，提供可根據客戶需求快速部署的數位轉型解決方案——此概念稱為Platformization™。Platformization是新的創新文化，可為醫療、金融服務和保險業(BFSI)、媒體與出版、電信與科技等各行各業的公司及政府打造完整的科技解決方案。

Knightscope：Knightscope是位於矽谷的先進安全科技公司。該公司建造能夠阻止、偵測和報告安全的全自動保全機器人，目前擁有的客戶遍佈15個州，並在四個時區全年無休全天候運作。Knightscope的長期目標是使美國成為全球最安全的國家。

英偉達：英偉達DRIVE™硬體和軟體平臺利用十餘載的人工智慧(AI)專業知識，在資料中心和車輛內部提供業界領先的性能，以協助汽車廠商、卡車製造商、一級供應商和初創公司的自動駕駛夢想成真。

Paracosm：Occipital, Inc.旗下事業部Paracosm開發行動雷射雷達掃描技術和視覺化工具，用於記錄室內外空間。Paracosm於2013年在佛羅里達州基因斯維爾創立，並於2017年成為Occipital的旗下公司。

Tacticaware：Tacticaware的Accur8vision是一款擴展型周邊安全系統。與通常只保護周邊的傳統系統不同，A8V可以保護整個巡邏空間區域。如有入侵者闖入保護區，系統則會發出通知。操作員可以根據入侵者的確切位置、身形和速度獲得資訊。甚至入侵者的移動軌跡也能瞭若指掌。

如欲瞭解更多資訊，敬請瀏覽Velodyne CES 2020網頁：https://velodynelidar.com/ces-2020/。如欲下載Velodyne新聞稿、圖片和影片，敬請造訪https://velodynelidar.com/newsroom/。媒體可與Landis Communications Inc.的Robin Carr聯絡，以安排高階主管採訪和產品示範(415-971-3991; velodyne@landispr.com)。

關於Velodyne Lidar

Velodyne為自動駕駛和駕駛輔助提供智慧、強大的雷射雷達解決方案。Velodyne總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人兼執行長David Hall發明了即時環景雷射雷達系統，成為Velodyne Acoustics的一部分。Hall先生的發明徹底改變了汽車、新運輸方式、測繪、機器人和保全領域的感知和自主性。Velodyne的高性能產品系列包括廣泛的感測解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、自主駕駛進階型Alpha Prime™、經ADAS最佳化的Velarray™，以及駕駛輔助用開創性軟體Vella™。

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